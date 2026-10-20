Bayern Münih'e Arsenal maçı öncesi beklenmedik darbe

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal ile oynayacağı merakla beklenen maç öncesinde darbe aldı. Belçikalı teknik direktör Vincent Kompany, viral bir enfeksiyon nedeniyle antrenmanlara ve maç öncesi basın toplantısına katılamadı. Çarşamba günü oynanması planlanan müsabakada takımın başında olmak üzere zamanında dönmesi umuluyor.

Alman kulübü, salı günü yaptığı resmi açıklamada, Kompany'ye viral enfeksiyon nedeniyle dinlenmesinin tavsiye edildiğini ve bunun, kıtasal turnuvanın lig aşamasındaki üçüncü hafta maçı öncesi antrenmana ve basın toplantısına katılmasını engelleyeceğini duyurdu.

Belçikalı teknik direktör, bacağının üst kısmında da sorunlar yaşaması nedeniyle Bayern'in geçtiğimiz cumartesi Bundesliga'da Leipzig karşısında aldığı 6-1'lik ezici galibiyeti yedek kulübesinden izlemiş, maç boyunca oyunculara yardımcısı Aaron Danks talimat vermişti.

Danks takım antrenmanlarını yönetti ve basın toplantısına da Kompany'nin yerine katılacak. Bu görevi geçen sezon da üstlenmiş, Belçikalı teknik direktörün Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Paris Saint-Germain karşısında ceza nedeniyle yer alamadığı maçta takımın başında bulunmuştu.

Olise'nin yokluğu

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Bununla bağlantılı olarak, Bayern Münih, Arsenal karşısında Fransız kanat oyuncusu Michael Olise'den de yoksun kalacak. Bu durum, Avrupa haftasının en dikkat çekici maçlarından birinde onun yokluğunu telafi etmeyi diğer oyunculara bırakıyor.

İngiliz forvet Harry Kane, takım arkadaşlarından fırsatı değerlendirmelerini ve sorumluluk üstlenmelerini istedi. Temel bir oyuncunun yokluğunun takımı etkilediğini, ancak diğer oyunculara yeteneklerini kanıtlama şansı verdiğini vurguladı.

Kane şunları söyledi: "Temel oyunculardan biri eksik olduğunda bunun farkını kesinlikle hissedersiniz, ama böyle anlarda diğer oyuncuların sorumluluk üstlenmesi ve fırsatı değerlendirmesi gerekir. Diğerleri oynayabilir ve umarız görevi en iyi şekilde yerine getirirler."

Maç, her iki takımın da lig aşamasındaki konumunu güçlendirme çabası içinde oldukları için iki takım adına özel bir öneme sahip. Bayern ise kendisine moral avantajı sağlayan tarihsel bir siciline dayanıyor; zira Arsenal'in Münih'teki son galibiyeti 2013 yılına uzanıyor.