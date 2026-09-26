Bayern Münih, dünya şampiyonu için Barcelona ile yarışıyor

Bir İspanyol basın raporuna göre, Bayern Münih, önümüzdeki transfer dönemlerinde kendisiyle anlaşma yönünde adım atma ihtimaline hazırlık olarak Atletico Madrid'in yıldızlarından birinin durumunu izliyor.

Madrid merkezli "AS" gazetesi bugün cumartesi, Bavyera ekibinin Marcos Llorente'nin durumunu yakından takip ettiğini ve oyuncunun birden fazla mevkide oynayabilme becerisi nedeniyle onu olası hedefleri listesine koyduğunu bildirdi.

Ayrıca Oku

Klopp bir cesedi uyandırmaya çalışıyor

Mbappe'nin sakatlığının bölgesi Real Madrid'i dehşete düşürdü

Llorente'nin Atletico Madrid ile sözleşmesi 2027 yazında sona eriyor; bu da, İspanyol kulübüyle sözleşmesini yenilememesi halinde, gelecek ocak ayından itibaren diğer kulüplerle müzakereye oturabileceği anlamına geliyor. Alman "sport1"gazetesine göre, Barcelona da oyuncunun durumunu ilgiyle takip ediyor.

Llorente (31 yaşında), 2019 yılında Atletico Madrid'e katıldı ve takım formasıyla 300'den fazla maça çıktı; ayrıca son olarak İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra milli takım kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı.

Eski Real Madrid oyuncusu, orta sahada veya sağ bek olarak oynayabiliyor; bu durum, özellikle Bavyera ekibinin orta sahasının bu sezon eleştirilerle karşılaşmış olması göz önüne alındığında, onu teknik direktör Vincent Kompany için cazip bir seçenek haline getirebilir.



