Bayern Münih, dramatik bir ilk yarıdan sonra eşi benzeri görülmemiş bir geri dönüşe imza attı

Bayern Münih, bu öğleden sonra ezeli rakibi 1. FSV Mainz 05 ile karşı karşıya geldi. Kağıt üzerinde Almanya'nın yeni şampiyonu favori görünüyordu, ancak Mainz'ın küme düşme mücadelesinde hâlâ kaybedecek hiçbir şeyi yoktu.

Ev sahibi takım maça hızlı başladı ve 15. dakikada öne geçti. Bir köşe vuruşunda Bayern kalecisi Jonas Urbig topu yumrukla uzaklaştırmayı başardı, ancak topun geri sekmesiyle tekrar kale önüne geldi ve sonunda Dominik Kohr tarafından net bir vuruşla ağlara gönderildi.

Ve bununla da kalmadı. 2-0 ve 3-0'lık goller de ilk yarı bitmeden geldi. Her iki golde de Kaishu Sano, derin paslarıyla golün hazırlayıcısı oldu. Urbig her iki golde de ilk anda topu uzaklaştırmayı başarsa da, seken topları Paul Nebel ve Sheraldo Becker iyi bir şekilde gole çevirdi.

İkinci yarıda Vincent Kompany devreye girdi. Michael Olise, Harry Kane ve Jamal Musiala'nın oyuna girmesiyle Bayern hemen daha tehlikeli hale geldi. Bu, kısa sürede Nicolas Jackson'ın golüyle sonuçlandı. Chelsea'den kiralık olarak gelen oyuncu, Konrad Laimer'den mükemmel bir orta aldı ve topu Mainz 05 kalecisinin arkasına sakin bir şekilde gönderdi.

73. dakikada Michael Olise'nin muhteşem golüyle skor 3-2 oldu. Fransız oyuncu iyi bir hareketle kendini boş pozisyona soktu ve topu direğin içinden güzelce ağlara gönderdi.

Kısa süre sonra geri dönüş tamamlandı. Jamal Musiala ve Harry Kane'in attığı iki golle sansasyonel bir geri dönüş yaşandı ve Bayern, 3-0 geriden gelerek maçı 3-4 kazandı.



