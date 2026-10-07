Bir İspanyol basın raporu bugün çarşamba günü, Barcelona'nın yıldızı Dani Olmo'nun, Bayern Münih'in önümüzdeki dönemde kendisini kadrosuna katma isteğine karşı tutumunu ortaya koydu.

"Marca" gazetesi, Dani Olmo'nun hem İspanya Milli Takımı hem de Barcelona için önemli bir oyuncu olduğunu, kariyerinin zirvesinde bulunduğunu ve bunun da değerini artırarak onu başka kulüpler için gözde bir isim haline getirdiğini belirtti.

Almanya'dan gelen raporlar, Bayern Münih'in onu kadrosuna katma isteğini doğruluyor; bu kulüp daha önce Olmo Leipzig'deyken kendisiyle anlaşma imkanını araştırmıştı.

Ancak bu yeniden canlanan ilgi, en azından şimdilik, ne oyuncuya ne de Barcelona'ya resmi bir teklif olarak yansımadı.

Gazete, Bayern Münih'in Olmo'yu kadrosuna katmak için resmi bir teklif sunması halinde bunun dikkate alınmayacağının altını çizdi; zira oyuncu Katalan kulübünden ayrılmayı düşünmüyor, Barça da onun gidişini aklına getirmedi.

28 yaşındaki Olmo, birkaç sezondur futbol dünyasında öne çıkan bir oyuncu olarak kabul ediliyor ve en çok talep gören, en değerli orta saha oyuncularından biri haline geldi.

Bazı uzman siteler değerini yaklaşık 60 milyon euro olarak hesaplıyor; bu rakam, Barcelona'nın 2024 yazında onu kadrosuna katmak için Leipzig kulübüne ödediği miktara oldukça yakın.

Olmo, Dinamo Zagreb formasıyla oynadığı dönemde Hırvatistan Ligi'nde parladığı gibi Almanya Ligi'nde de parladı ve şu anda Camp Nou sahasında da aynı performansı sergiliyor. Barça ile çıktığı 96 maçta 20 gol atıp 20 gol pası verdi.

Bayern Münih, Olmo'nun kalitesinin tamamıyla farkında; çünkü Almanya Ligi'nde ona karşı zorlandılar, hatta o dönemde kendisiyle anlaşmayı düşündüler. Ayrıca Hansi Flick yönetimindeki Barcelona ile ve 59 maçta birlikte forma giydiği İspanya Milli Takımı ile sergilediği parlak performansı da izlediler.

Marca sözlerini şöyle noktaladı: "Dani Olmo Barcelona'da mutlu ve Camp Nou sahasından ayrılmak hiç aklına gelmedi. Düzenli olarak oynamaya devam etmek ve Hansi Flick'in takımıyla kupalar kazanmak istiyor."