İtalyan transfer uzmanı Gianluca Di Marzio, wettfreunde.net'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bayern Münih'in Rio Ngumoha'yı istediği doğru, Liverpool'un da onun sözleşmesini uzatmak istediği doğru. Dolayısıyla zor bir durum, çünkü her şey mümkün."

Yaz aylarında Sky, Bayern Münih'in Ngumoha ile sözlü olarak anlaşmaya vardığını sürpriz bir şekilde duyurmuştu. Teknik direktör Vincent Kompany'nin genç oyuncuyla bizzat konuşup onu ikna ettiği belirtilmişti. Ancak daha sonra Münih ekibi Liverpool'la temasa geçmedi.

Di Marzio, "Liverpool'un onun ayrılmasına izin vereceğini düşünmek zor" dedi. Transfer uzmanı, "Bayern Münih transfer için bastırıyor, Arsenal de ilgileniyor" diyerek Ngumoha'yı transfer etmek isteyen bir başka kulübün adını verdi.

18 yaşındaki oyuncu, bu sezon Anfield Road ekibi adına dokuz resmi maçta forma giydi ve iki asist yaptı.