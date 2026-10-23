24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FC Bayern München Rottach-Egern Training CampGetty Images Sport
Daniel Buse
Çeviri:

"Bayern Münih bunun için bastırıyor": FCB Premier Lig'de hamle yapacak mı?

Bundesliga
Transfers
Bayern Münih
Liverpool
Premier Lig
R. Ngumoha

Bayern Münih'in Liverpool'dan Rio Ngumoha'yı transfer etmeye hâlâ büyük ilgi duyduğu iddia ediliyor.

İtalyan transfer uzmanı Gianluca Di Marzio, wettfreunde.net'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bayern Münih'in Rio Ngumoha'yı istediği doğru, Liverpool'un da onun sözleşmesini uzatmak istediği doğru. Dolayısıyla zor bir durum, çünkü her şey mümkün."

Yaz aylarında Sky, Bayern Münih'in Ngumoha ile sözlü olarak anlaşmaya vardığını sürpriz bir şekilde duyurmuştu. Teknik direktör Vincent Kompany'nin genç oyuncuyla bizzat konuşup onu ikna ettiği belirtilmişti. Ancak daha sonra Münih ekibi Liverpool'la temasa geçmedi.

Di Marzio, "Liverpool'un onun ayrılmasına izin vereceğini düşünmek zor" dedi. Transfer uzmanı, "Bayern Münih transfer için bastırıyor, Arsenal de ilgileniyor" diyerek Ngumoha'yı transfer etmek isteyen bir başka kulübün adını verdi.

18 yaşındaki oyuncu, bu sezon Anfield Road ekibi adına dokuz resmi maçta forma giydi ve iki asist yaptı.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin