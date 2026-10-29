Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach'ın genç yeteneği Wael Mahia ile anlaşma yarışına girdi. Bavyera ekibi, 17 yaşındaki Fas kökenli oyuncuyu kadrosuna katma ihtimalini araştırmak için harekete geçti; bu arada çok sayıda Avrupa kulübü de oyuncunun hizmetleriyle ilgileniyor.

Alman "Bild" gazetesi, "Sky Sport - Almanya" muhabiri Florian Plettenberg'in Bayern'in Mahia'yı kadrosuna katma ilgisine dair verdiği bilgileri bugün perşembe günü teyit etti. Gazete, kulübün spor yönetiminden sorumlu Max Eberl ve Christoph Freund'un, oyuncunun sözleşme detaylarını ve olası bir transferin tamamlanma koşullarını öğrenmek için oyuncunun çevresiyle temasa geçtiğini belirtti.

Habere göre Bayern, transferi değerlendirmek için gerekli hazırlıkları çoktan tamamladı ve ciddi şekilde harekete geçmeye karar verirse transferi bitirme şansı artabilir.

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Mahia artık Mönchengladbach saflarında yalnızca gelecek vadeden bir yetenek değil; genç yaşında kendini kanıtladı ve 2025-2026 sezonunda Bayern Münih'in filelerini havalandırdığında, kulübün Almanya Ligi tarihinde gol atan en genç oyuncusu oldu.

Almanya Ligi'nin resmî sitesine göre Mahia orta sahada oynuyor, 31 Aralık 2008 doğumlu ve hem Alman hem Fas vatandaşlığına sahip. Ayrıca 17 yaşını doldurmadan müsabakadaki ilk maçına çıkarak, Bundesliga'da Mönchengladbach ile forma giyen en genç oyuncu olmuştu.

Dikkat çeken bir gelişim

Genç oyuncu bu sezon da gelişimini sürdürdü ve müsabakanın resmî sitesinin istatistiklerine göre Almanya Ligi'nde çıktığı yedi maçta iki gol atıp bir gol de hazırladı.

Mahia'ya ilgi yalnızca Bayern Münih ile sınırlı değil. "Sky - Almanya" ağı, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen ve Leipzig kulüplerinin de diğer Avrupa kulüplerinin yanı sıra oyuncunun gelişimini takip ettiğini bildirdi.

Ağ, oyuncunun kış transfer döneminde takım değiştirmesinin şu an için uzak bir ihtimal gibi göründüğünü, buna karşılık tablonun önümüzdeki yaz daha net ortaya çıkabileceğini belirtti.

Öte yandan Mönchengladbach, oyuncusunun hizmetlerine yönelik artan ilginin ortasında, hâlihazırda 2028 yılına kadar süren sözleşmesini uzatmaya çalışıyor.