Bayern Münih başkanı: Liverpool oyuncusu için üzgünüm

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, Alman milli oyuncusu ve Liverpool futbolcusu Florian Wirtz'in yeteneklerini övmesine rağmen, oyuncuyla sözleşme imzalanmasının şu anda gündemde olmadığını söyledi.

Hainer, Bayern'in Wirtz'in Liverpool'daki durumunu takip etmeye devam edip etmediği sorusuna şöyle yanıt verdi: "Florian Wirtz istisnai bir oyuncu. Onun adına neredeyse biraz üzülüyorum, çünkü İngiltere'de henüz Leverkusen'de gösterdiği seviyeyi ortaya koyamadı; ona Alman Milli Takımı'nda da ihtiyacımız var."

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Bavyera ekibinin başkanı şöyle devam etti: "Ancak elimizde son derece kaliteli bir kadro var ve bundan çok mutluyuz. Bu nedenle şu anda bizim için gündemde olan bir konu değil."

Wirtz, Haziran 2025'te Bayer Leverkusen'den Liverpool'a, bonuslarla 116 milyon sterline kadar yükselebilen 100 milyon sterlin karşılığında transfer olmuştu. Bu, İngiliz kulübünün tarihindeki rekor transferdi.

Oyuncu o dönemde, kendisini uzun süre kadrosuna katmaya çalışan Bayern'in yerine Liverpool'a gitmeyi tercih etmişti; Manchester City de kendisiyle sözleşme imzalamakla ilgileniyordu. Wirtz, o zaman tercihini Almanya Ligi dışında yeni bir deneyim yaşama isteğiyle açıklamıştı.

Wirtz, Liverpool'daki ilk sezonu olan 2025-2026'da tüm kulvarlarda 49 maça çıktı; bu maçlarda 7 gol attı ve 8 asist yaptı. Bu veriler, Liverpool'un tarihi ve istatistikleri üzerine uzmanlaşmış LFChistory sitesine ait. Takım formasıyla ilk golünü 27 Aralık 2025'te Wolverhampton karşısında kaydetti.

Bu sezon ise 8 maç oynadı, gol atamadı ve iki asist yaptı. Bunların son ikincisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Avusturya ekibi LASK karşısında alınan 6-3'lük galibiyet sırasında Bradley Barcola'ya yaptığı asistti.



