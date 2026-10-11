Bayern Münih başkanı, Harry Kane ile yaşanan anlaşmazlığın gerçeğini açıkladı

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, İngiliz forvet Harry Kane'in sözleşmesinin uzatılmasına ilişkin görüşmelerin olumlu bir şekilde ilerlediğini doğrularken, yakın zamanda bir anlaşmaya varılacağına dair iyimser olduğunu ifade etti ve yeni sözleşmenin süresine dair anlaşmazlıklardan söz eden raporların önemini azalttı.

Fransız "Foot Mercato" sitesinin aktardığı açıklamalarda Hainer şunları söyledi: "Son derece iyimserim. Jan Dreesen ve yönetim kurulundan öğrendiğim kadarıyla görüşmeler mükemmel bir şekilde ilerliyor, ayrıca Harry ve ailesi Münih'te çok mutlu. Bu nedenle, yakın zamanda bir anlaşmaya varılmasını bekliyorum."

Bavyera kulübünün başkanı, Kane'in üç yıllık uzatma isteğine karşılık Bayern'in iki yıllık bir teklif sunduğuna işaret eden raporlar ortasında, sözleşme süresine ilişkin bir anlaşmazlığın varlığını reddetti.

Hainer şöyle açıkladı: "Hayır, kesinlikle değil. Mesele, imaj hakları ve kişisel haklar gibi birçok ayrıntıyla ilgili ve bunları çözüme kavuşturacağız. Konu sözleşme süresiyle ilgili değil."