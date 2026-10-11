Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, takım arkadaşı Michael Olise'nin de ödüle aday gösterilmesine rağmen, bu yıl Altın Top ödülünü en çok hak eden oyuncunun Harry Kane olduğunu düşünüyor.

Alman "Bild" gazetesine konuşan Hainer, Thomas Müller'in oyun tarzlarında özel bir "büyü" taşıdıkları için Olise ya da Kylian Mbappe'nin ödülü hak ettiği yönündeki görüşüne ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Michael ve Harry ödülü hak ediyor. Ama ben olsam Harry Kane'e verirdim. Michael Olise'nin Altın Top'u kazanmak için önünde çok daha fazla yıl var."

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Manchester City'nin olası cezalar nedeniyle küme düşmesi halinde Erling Haaland'ın Bayern için bir seçenek olabileceğinin sorulması üzerine Hainer şöyle konuştu: "Kane, Olise, Diaz ve diğerleriyle mükemmel bir hücum hattımız var. Geçen sezon 120'den fazla gol attık. Bu yüzden hücumda çok iyi donanımlı olduğumuzu düşünüyorum."

Ancak Kane'in ayrılığının ardından Norveçli golcüyü gelecekte kadroya katma kapısını tamamen kapatmadı ve şunları söyledi: "Birkaç yıl sonrasının geleceğinden bahsediyorsak, o zaman yeni bir durum olacak ve göreceğiz."

Haaland'a dair bu açıklamalar, Manchester City'nin İngiltere Premier Lig tarafından kendisine yöneltilen 115 suçlamanın biri hariç tamamından suçlu bulunmasının gölgesinde geldi. Kulübün temyiz başvurusunun reddedilmesi halinde olası cezalar arasında Premier Lig'den ihraç da yer alıyor.

Suçlamalar ve City'nin suçlu bulunması, takımın önümüzdeki sezonlarda alt liglere düşmesi durumunda yıldızlarının akıbetine ilişkin soruların ortaya çıkmasına yol açtı.



