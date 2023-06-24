Bayern Münih, Barcelona'dan bir türlü kopamayan yıldızı Almanya'ya götürecek

Bundesliga devi Bayern Münih, Declan Rice transferinin başarısız olmasının ardından gözünü Frenkie De Jong'a dikti.

Bayern Münih, Frenkie de Jong'u istiyor

De Jong daha fazla süre almanın peşinde

Bayern'in listesinde ayrıca Kalvin Philipps var

NE OLDU? Sky Almanya'nın haberine göre, Bayern Münih, orta sahayı güçlendirmek için gözünü Frenkie de Jong'a çevirdi. Hollandalı oyuncunun Barcelona ile sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor. Önce Declan Rice'ı kadrosuna katmak isteyen Bayern Münih bu hamle başarısız olunca gözünü De Jong'a çevirdi.

BÜYÜK RESİM: Barcelona ile uzun bir süre sözleşme krizi yaşayan Frenkie De Jong kulübün kendisini göndermek istemesine rağmen Katalan devinde kalmıştı. Ancak geçen sezon Xavi'nin kadrosunda düzenli yer bulamadı. İlkay Gündoğan transferinin yaklaştığını göz önüne alırsak Barcelona De Jong'u yine elinden çıkarmak isteyebilir.

DAHA FAZLASI: Bayern Münih'in listesinde De Jong'un yanı sıra geçen sezon yalnızca 12 Premier Lig maçına çıkan Manchester City'nin orta sahası Kalvin Phillips var.

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