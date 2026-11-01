Bayern Münih, Atletico Madrid maçı öncesi oyuncusunun beyin sarsıntısı geçirmesinden endişeli

Bayern Münih'in kalecisi Jonas Urbig, Bavyera ekibi ile konuğu Borussia Dortmund arasında 2-2 berabere sonuçlanan ve Münih'teki Allianz Arena'da Bundesliga'nın sekizinci haftası kapsamında oynanan dünkü cumartesi karşılaşmasının ardından göreceli bir baş dönmesi hali yaşadı.

Urbig, Dortmundlu oyuncu Carney Chukwuemeka'nın dizleriyle başından darbe aldı. Bu olay, Jobe Bellingham'ın kaydettiği konuk takımın golünün iptal edilmesine neden olmuştu.

Bayern Münih'in kalecisi, daha sonra Alman "Bild" gazetesine yaptığı açıklamada olayla dalga geçerek şunları söyledi: "Yüzüme iki diz darbesi almış olmam dışında her şey yolunda."

Ayrıca oku

Onların yalnızca Cristiano üstünde: Raphinha, Messi'nin tarihi rakamına ulaştı

Gelecek maçlar ATM Şampiyonlar Ligi 15:00 FCB

Videoyla: El Sibari Allianz Arena'dan koltuk değnekleriyle ayrıldı, Bayern Münih taraftarları için üzücü haber

Buna rağmen Bayern Münih çarpışmayı hafife almıyor; kulüp, Urbig'in başka herhangi bir belirti yaşayıp yaşamayacağını takip etmek için durumunu yakından izliyor.

Beyin sarsıntısına dair herhangi bir belirti ortaya çıkması durumunda, oyuncunun salı günü Atletico Madrid karşısında sahaya çıkması şüpheli hale gelecek. Ayrıca tecrübeli kaleci Manuel Neuer'in iyileşip maça hazır olma ihtimali de zayıf görünüyor.

Bavyera ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftası kapsamında Atletico'ya "Riyadh Air Metropolitano" stadyumunda konuk olacak. Bu karşılaşma, müsabakanın son iki haftasında Norveç ekibi Viking ile 3-3 ve İngiliz ekibi Arsenal karşısında 2-2 berabere kalan Bayern Münih için büyük önem taşıyor.