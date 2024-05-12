Bayern Münih, Alphonso Davies'in yerini dolduracak ismi buldu

Bayern Münih, önümüzdeki sezon Real Madrid'e transfer olması beklenen Alphonso Davies'in yerine koyacağı ismi buldu.

Alphonso Davies, Real Madrid'e gidebilir

Bayern Münih hedefine Theo Hernandez'i aldı

Transferi, Davies'in kulüpteki geleceğine bağlı

NE OLDU? Alphonso Davies, Real Madrid'e transfer olmaya hazırlanırken Bayern Münih, Kanadalı sol bekin yerini doldurmak için kolları sıvadı. Sky Almanya'nın haberine göre, Bayern Münih'in hedefindeki isimlerden biri Theo Hernandez. Alman devi bu transfer için Milan ile temas kurdu ancak henüz görüşmeler başlamadı. Hernandez'in Alman devine maliyeti 60 milyon euro'ya (51,8 milyon £/64,7 milyon $) kadar çıkabilir.

BÜYÜK RESİM: Habere göre, Alphonso Davies'i kulüpte tutmanın yollarını arayan Bayern Münih, Kanadalı oyuncu Real Madrid'e giderse rotasını Theo Hernandez'e kıracak. Alphonso Davies'in Bayern Münih ile sözleşmesi 2025 yazında sona eriyor.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Theo Hernandez'in abisi Lucas Hernandez geçen yaz Bayern Münih'ten PSG'ye transfer olmuştu.

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SIRADA NE VAR? Bayern Münih, Alphonso Davies'in vereceği karar için sezon sonunu bekleyecek. Kanadalı oyuncunun Real Madrid'e imza atması halinde Theo Hernandez için Milan'ın kapısını çalacak.