Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, sakatlanan Kanadalı oyuncu Alphonso Davies'in ne kadar süre sahalardan uzak kalacağına ilişkin tahminini paylaştı.

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Davies, milli takımıyla çıktığı Guatemala maçında sakatlandı. Ancak Eberl, sakatlığın olabileceği kadar ciddi olmadığı görüşünde ve kulübün, oyuncunun eski seviyesine yeniden ulaşabileceğine güvendiğini düşünüyor.

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Bir basın toplantısında konuşan Eberl, Bayern'in sol bekin uzun süre forma giyememesini beklemediğini söyledi ve şöyle açıkladı: "Her şeyden önce, sahalardan bu kadar uzun süre uzak kalmasını beklemiyoruz. Kesin bir tarih vermeden söylemek gerekirse, yokluğunun iki ya da üç haftayı geçeceğini düşünmüyoruz. Bu da sakatlığın olabileceği kadar ciddi olmadığı anlamına geliyor."

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Alman yönetici, Davies'in hem kişisel hem de sportif açıdan zor bir dönemden geçtiğini ekledi. Eberl, oyuncular hakkında konuşulurken genellikle şampiyonluklara, ödüllere ve gollere odaklanıldığını, kariyerleri boyunca yaşadıkları kişisel yolculuklara ve aşmak zorunda kaldıkları engellere ise yeterince değinilmediğini vurguladı.

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Eberl sözlerini şöyle sürdürdü: "Davies zor süreçlerden geçti. Milli takımında forma giyerken yaşadığı ciddi sakatlığı, yani o büyük diz sakatlığını ve ardından gelen kas sorunlarını hatırlamak yeterli."

Eberl devamında şunları söyledi: "Şimdi de Guatemala'da son derece kötü durumdaki bir zeminde kayarak yaşadığı bu son olay geldi. Açıkçası, işler onun için bundan daha kötü gidemezdi."

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Bayern'in sportif direktörü, sakatlıkların psikolojik etkisinin fiziksel boyuttan daha az önemli olmadığının altını çizerek şunları kaydetti: "Elbette o da duyguları olan bir oyuncu ve bir insan. Böyle bir şey onu etkiler. Ama tam da burada bize sorumluluk düşüyor ve onunla bunu gördük."

Eberl şöyle devam etti: "Milli araya girilmeden önce Davies, o ciddi diz sakatlığından önceki oyuncuya dönme yolundaydı. Bizim, kulübün ve taraftarlarımızın desteğiyle o seviyeye yeniden ulaşacağından %100 eminiz. Yakında sahalara dönecek ve yeniden takıma büyük katkı sağlayacak."

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25 yaşındaki Davies, yeni sakatlığını 13 Kasım'da CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek finalinde Kanada'nın Guatemala'yı 3-2 mağlup ettiği maçta yaşamıştı.

Bayern Münihli oyuncu, rakibin bir atağını durdurmak için müdahale etmeye çalışırken yere düşmesinin ardından, maçın henüz 6. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

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Bavyera ekibi, oyuncunun geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından 16 Kasım'da sol arka uyluk kasında hafif bir yırtık tespit edildiğini açıklamış, ancak o sırada ne kadar süre forma giyemeyeceğini belirtmemişti.

Yeni sakatlık, Davies'in sakatlıklarla uzun süredir verdiği mücadelenin ardından geldi. Kanadalı oyuncu, Mart 2025'te Kanada Milli Takımı'nda forma giyerken sağ dizinde çapraz bağ kopmasının yanı sıra menisküs sakatlığı da yaşamıştı.

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Davies o dönem ameliyat edilmiş, ardından 261 gün süren uzun bir rehabilitasyon programının ardından aynı yılın aralık ayında sahalara dönmüştü.