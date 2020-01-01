Bayern Münih'ten Thiago için transfer açıklaması

Bayern Münih CEO’su Karl-Heinz Rummenigge, Thiago Alcantara’nın takımdan ayrılmak istediğini ancak futbolcu için henüz teklif gelmediğini açıkladı.

Premier Lig şampiyonu 'un transfer listesinde yer alan Thiago için kulübünden açıklama geldi.

CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, "Sportif direktörümüz (Hasan Salihamidzic), Thiago ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme pozitif geçmesine karşın futbolcumuz kariyerine başka bir kulüpte devam etmek istediğini kendisine iletti" ifadelerini kullandı.

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Thiago'nun ayrılık isteğine rağmen masada resmi bir teklif olmadığının da altını çizen Rummenigge, "Bizimle hiçbir kulüp iletişime geçmedi. Thiago başka bir kulüp ile anlaştıysa biz bbilmiyoruz. Hasan kendisiyle ve menajeriyle konuşuyor. Henüz bir çözüm bulamadık. Kendisiyle sözleşme yenilemek istiyoruz. Eğer bu mümkün olmayacaksa o zaman başka seçenekleri değerlendiririz" diye konuştu.

Daha fazla takım

Bayern Münih'in 2013 yılında 25 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Thiago ile 2021 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon 36 resmi maçta görev yapan İspanyol orta saha oyuncusu 3 gol atıp 2 de asist yaptı.