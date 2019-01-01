Bayern Münih'te Lucas Hernandez şoku

Bayern Münih'in başı savunma hattında yaşanan sakatlıklarla dertte...

'in başarılı savunma oyuncusu Lucas Hernandez, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü Olympiakos ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edememişti.

Karşılaşmanın 59. dakikasında ayak bileğinden bir sakatlık geçiren Hernandez, yerini Jerome Boateng'e bırakmıştı.

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Maçın ardından Sport1'e açıklamalarda bulunan Sportif Direktör Hasan Salihamidzic, "Hernandez zun bir süre sahalardan uzak kalabilir. Birkaç hafta kadar..." dedi.

Teknik Direktör Niko Kovac ise maç sonunda stadyumdan değneklerle ayrıldığı görülen oyuncusu hakkında, "Ayak bileğinde ciddi bir ağrısı var. Bilek bağlarında bir sorun olup olmadığını kontrollerin ardından göreceğiz. Bizim adına kötü bir sakatlık oldu." diye konuştu.

Bayern Münih savunmasında Niklas Süle'nin dizindeki sakatlık devam ediyor. Olympiakos maçının devre arasında Javi Martinez de adalesinde yaşadığı problemin ardından oyuna devam edememişti.