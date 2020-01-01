Bayern Münih'te David Alaba çıkmazı

David Alaba'nın Alman devindeki geleceği, sözleşme görüşmelerinin askıya alınmasıyla çıkmaza girdi...

, başarılı savunma oyuncusu David Alaba ile yürütülen sözleşme yenileme görüşmelerini dondurdu.

Bilindiği üzere Avusturyalı oyuncunun Bayern Münih ile olan mevcut sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

BR24Sport'a konuyla ilgili açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Herbert Hainer, "Kendisine bu zor şartlar altında çok iyi ve adil bir sözleşme teklifi sunduk. Alaba'nın menajerine yaptığımız son görüşmede Ekim ayı sonuna kadar net bir cevap beklediğimizi ilettik. Çünkü böylesine önemli bir pozisyon ve oyuncunun alternatifi için bizim de plan yapmamız gerekiyor. Ama herhangi bir yanıt alamadık. Daha sonra sportif direktörümüz Hasan Salihamidzic menajeriyle temasa geçti. Aldığımız yanıt, tekliften memnun olmadıkları yönündeydi. Bunun üzerine biz de görüşmeleri dondurarak yaptığımız teklifi geri çektik." dedi.

Daha fazla takım

Öte yanan 'un 28 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği de gelen haberler arasında.