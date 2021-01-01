ÖZEL | Jae-Sung Lee: Bayern'i elemek rüya gibi

Bayern Münih'i eleyen Holstein Kiel'in Güney Koreli oyuncusu Jae-Sung Lee, tarihe geçen maçın ardından sıcağı sıcağına Goal'e konuştu.

Avrupa'da haftanın, belki de sezonun en büyük sürprizlerinden birine Holstein Kiel imza attı. 2 temsilcisi, Kupası maçında geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Bayern Minih'i eleyerek tur atladı. Goal, takımın Güney Koreli oyuncusu Jae-Sung Lee ile bir röportaj gerçekleştirdi:

İyi uyudun mu? Şimdi nasıl hissediyorsun?

Bir saniye bile uyuyamadım. Ne olduğunu bilmiyorum! Şu anda rüyadaymışım gibi hissediyorum. ile 2018 Dünya Kupası’nda Almanya'yı yendiğimiz maçı hatırladım. Benzer bir duygu. Ama bence bu kupa karşılaşması beni daha çok etkiliyor çünkü maç henüz dündü.

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Skor 2-1 olduğunda, ‘Olsun, yine de iyi bir iş çıkardık' dedim. Tam o anda Hauke Wahl ​​arka taraftan öne doğru çok hızlı koştu ve skoru eşitledi! Böyle bir durumu hayal bile edemezdim. Futbolda maç bitmeden hiçbir şey bitmez.

Penaltı atışlarında, topa vurmak üzereyken, rüzgar nedeniyle top biraz ileri gitti. Bu kadar küçük bir durumun bile çok hassas olacağını düşünüyorum.

Benim için kötü bir işaret gibiydi. Bu yüzden daha fazla konsantre olmalı ve zihnimi kontrol etmeliydim. Doğrusu, topa o kadar iyi vurmadım ama Manuel Neuer diğer tarafa atladı ve… (Gülüyor)

Holstein'ın ile eşleştiğini öğrendiğinizde ne hissettiniz?

Dürüst olmak gerekirse, FC Bayern'e karşı oynayacağımızı öğrendiğimizde kiminle forma değiştirmek istediğimi düşündüm. Kramponlarımızla oynamaya bile gerek yoktu! Elbette, sadece bir şakaydı. Maç sonunda forma yerine büyük bir zafer elde ettik.

Defansif bir oyun oynamamanız çok etkileyiciydi.

Şu anda mükemmel bir iş yaptığımızı zaten biliyordum. Pas oyununu iyi yapıyoruz ve iyi bir sezon geçiriyoruz. Bu yüzden Bayern gibi geçen sezon kupalar kazanan bir takımla karşılaştığımızda nasıl olacağını merak ettim. Oyunumuzu her zamanki gibi oynayıp oynayamayacağımızı merak ediyordum. Elbette çok zor bir maçtı ama Bayern Münih'e kendi oyunumuzu göstermemizden dolayı takımımla gurur duyuyorum.

Siz, daha önce (2018 Dünya Kupası) Thomas Müller, Niklas Süle, Joshua Kimmich, Manuel Neuer tanışmıştınız!

Evet, ama onların da beni hatırladıklarından emin değilim (Gülüyor). Ne kadar iyi olduklarını bile tarif edemezsin. Kesinlikle harika oyuncular. Onlara karşı oynamak büyük bir şans.

Niklas Süle sizi her zaman çok yakından takip etmeye çalıştı. Nasıldı?

Kendi kendime 'Bir duvara karşı mı oynuyorum' diye sordum. Fiziksel olarak çok, çok iyi… Bundesliga 2'de rakip defans oyuncularıyla mücadele etmek o kadar zor değildi ama Niklas… Kesinlikle başka bir şeydi.

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Maçtan önce Thomas'ı görmek için sabırsızlandığınızı söylemiştiniz.

Thomas'ı çok seviyorum. Pozitif enerjisini her zaman yere gösterir. Dünya Kupası maçını hatırlıyorum. İlk golü 90. dakikada atmıştık. Thomas sahada, "Sorun değil, 6 dakikamız daha var!" der gibiydi Almanya maçı kaybetmek üzereydi, ancak Thomas son ana kadar pes etmedi. Demek istediğim, tüm takımların Thomas gibi bir oyuncuya ihtiyacı var.