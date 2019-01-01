Bayern Münih'te Manuel Neuer sakatlığı
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Bayern Münih'in 14 Nisan Pazar günü Fortuna Düsseldorf ile oynadığı karşılaşmada kaleci Manuel Neuer, sakatlanarak oyundan çıktı.
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Fortuna Düsseldorf deplasmanında 4-1 kazanan Bayern Münih'te, kaleci Neuer 59. dakikada sakatlandı. Bundesliga'nın resmi hesabınan yayınlanan haberde, oyundan alınan tecrübeli kalecinin baldır liflerinin yırtıldığı ve 2 hafta oynayamayacağı belirtildi. Aynı maçta sakatlanarak oyundan çıkan bir diğer Münihli futbolcu Mats Hummels'in durumunun ise ciddi olmadığı, birkaç güne toparlanacağı ifade edildi.