Bayern Münih'te Manuel Neuer sakatlığı

Bayern Münih'in başarılı kalecisi Manuel Neuer, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

'in 14 Nisan Pazar günü ile oynadığı karşılaşmada kaleci Manuel Neuer, sakatlanarak oyundan çıktı.

Fortuna Düsseldorf deplasmanında 4-1 kazanan Bayern Münih'te, kaleci Neuer 59. dakikada sakatlandı. 'nın resmi hesabınan yayınlanan haberde, oyundan alınan tecrübeli kalecinin baldır liflerinin yırtıldığı ve 2 hafta oynayamayacağı belirtildi. Aynı maçta sakatlanarak oyundan çıkan bir diğer Münihli futbolcu Mats Hummels'in durumunun ise ciddi olmadığı, birkaç güne toparlanacağı ifade edildi.