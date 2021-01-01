Bayern Münih, yanlış Jürgen’i seçmiş!

Alman devi, 2008 yılında bambaşka bir hikâye yazabilirmiş. Fakat Jürgen Klinsmann tercihi, bu hikâyeye engel olmuş.

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih’in, 2008 yazında Jürgen Klopp’u göreve getirmekten son anda vazgeçtiği ortaya çıktı.

Bayern Münih Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, ZDF Sport ’a verdiği demeçte Alman menajeri daha önce kulübün kapısından sokmaya çok yakın olduklarını fakat bunun gerçekleşmediğini açıkladı.

Karl-Heinz Rummenigge neler söyledi?

"Jürgen Klinsmann 'ı takımın başına getirmekten kısmen sorumluydum. Ne yazık ki bu işe yaramadı. Her iki taraf için de iyi bir karar değildi. Uli Hoeness (Bayern Münih’in eski başkanı) o sırada Jürgen Klopp ile görüşüyordu. Hızlı bir karar vermemiz gerekiyordu ve ardından Klinsmann’ı seçtik.”

Jürgen Klinsmann, Bayern Münih'e ne zaman geldi?

Bayern Münih, 2007-08 sezonunu Bundesliga ve Almanya Kupası şampiyonu olarak bitirmişti ancak Ottmar Hitzfeld’ in emekli olma kararının ardından yeni bir teknik direktör bulması gerekiyordu. Bu esnada Jürgen Klopp, Mainz’ın Bundesliga'ya yükselmesinin ardından istifa etmişti ve görev için uygundu. Jürgen Klinnsmann da aynı zamanda boştaydı ancak Klinsmann’ın yönetim tecrübesi, Almanya Milli Takımı’nda 2 yıl ile sınırlıydı. Bu deneyim eksikliğine rağmen, Bayern Münih’te 1995-1997 yılları arasında UEFA Kupası ve Bundesliga şampiyonluğu kazanan Klinsmann’a rol verildi.

Jürgen Klopp coştu, Jürgen Klinsmann sınıfta kaldı

Ancak Klinsmannlı Bayern Münih, 2009’da ligi üçüncü tamamladı. Almanya Kupası ve Şampiyonlar Ligi’nde de zafere ulaşamadı.

Jürgen Klopp ise 2008’in yazında Borussia Dortmund'a katıldı ve burada 2 Bundesliga şampiyonluğu, bir Almanya Kupası ve 2 Almanya Süper Kupası kazandı. Klopp ayrıca Borussia Dortmund'u 2013 Şampiyonlar Ligi finaline götürmeyi başardı.

Borussia Dortmund’dan ayrıldıktan sonra 2015 yılında Liverpool’a geçen Klopp, 2019’da ‘Kırmızılar’ ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etti ve geçtiğimiz sezon Liverpool’un 30 yıllık Premier League şampiyonluğu hasretine son verdi.

Editör yorumu

Teknik direktör tercihi yapılırken, futbolculuk döneminde o camianın simgesi olmuş antrenörler, henüz hazır değilken göreve getirildiğinde başarısızlık kaçınılmaz oluyor. Avrupa'da zaman zaman görülen bu durum, Türkiye'de daha çok görülüyor ve her seferinde duvara toslanıyor. Kulübe personel seçerken sadece 'liyakat' göz önünde bulundurulmalı, 'camianın evladı' kısmı bir kenara atılmalı. Aksi takdirde bu tür başarısızlıkları çok daha fazla görürüz.