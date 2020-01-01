Bayern Münih, UEFA kulüpler sıralamasında zirvede
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Bundesliga şampiyonluğu ve Almanya Kupası zaferlerinin ardından Şampiyonlar Ligi'ni de kazanan Bayern Münih, UEFA kulüpler sıralamasında birinci sıraya çıktı.
Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile beraber puanını 136 bine yükselten Bavyera ekibi, 134 bin puanlı Real Madrid'i geride bırakarak zirveye yerleşti.
Real Madrid tam 6 yıldır zirvede yer alıyordu.
Sıralama neye göre belirlenir?
UEFA kulüpler sıralaması, UEFA organizasyonlarında mücadele eden takımların bu turnuvalarda son beş yılda elde ettikleri sonuçlara göre oluşturulur.
2018-19 sezonundan itibaren ülke puanı eklenmesi uygulaması kaldırılmıştır.
İlk 5 şu şekilde:
1. Bayern Münih | 136 bin
2. Real Madrid | 134 bin
3. Barcelona | 128 bin
4. Atletico Madrid | 127 bin
5. Juventus | 117 bin