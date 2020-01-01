Bayern Münih, UEFA kulüpler sıralamasında zirvede

2019-20 Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Bayern Münih, UEFA'nın kulüpler sıralamasında Real Madrid'i geçerek zirveye yerleşti.

şampiyonluğu ve Kupası zaferlerinin ardından Şampiyonlar Ligi'ni de kazanan , UEFA kulüpler sıralamasında birinci sıraya çıktı.

Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile beraber puanını 136 bine yükselten Bavyera ekibi, 134 bin puanlı 'i geride bırakarak zirveye yerleşti.

Real Madrid tam 6 yıldır zirvede yer alıyordu.

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Sıralama neye göre belirlenir?

UEFA kulüpler sıralaması, UEFA organizasyonlarında mücadele eden takımların bu turnuvalarda son beş yılda elde ettikleri sonuçlara göre oluşturulur.

2018-19 sezonundan itibaren ülke puanı eklenmesi uygulaması kaldırılmıştır.

İlk 5 şu şekilde:

1. Bayern Münih | 136 bin

2. Real Madrid | 134 bin

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3. | 128 bin

4. | 127 bin

5. | 117 bin