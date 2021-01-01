Bayern Münih'e Corentin Tolisso şoku

Bayern Münih, antrenmanda sakatlanan Corentin Tolisso'nun 6 ay sahalardan uzak kalacağı haberiyle sarsıldı

Bayern Münih'e Fransız yıldız Corentin Tolisso'dan kötü haber geldi. Antrenmanda sakatlanan 26 yaşındaki yıldız oyuncunun 6 ay süreyle sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Gelecek yaz gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonası'nda Fransa Milli Takım kadrosunda yer alması beklenen Tolisso sakatlığı sebebiyle turnuvada takımını yalnız bırakacak.

Hansi Flick'ten açıklama

Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick, Tolisso'nun sol bacağında tendon kopması olduğunu belirterek; "Sadece beklemek ve görmek zorundayız fakat bu zaman alacak. Hepimiz şoktayız. Antrenmanda birden topallamaya başladı çok acı çekiyordu. Ona her zaman destek olacağız" diye konuştu.

Başarılı teknik adam ayrıca Tolisso'nun bu sabah başarılı bir ameliyat geçirdiğini doğruladı.

Tolisso'nun kariyeri...

2007 yılında Lyon altyapısına seçilen Tolisso, alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2014 yılında A Takım'a yükseldi. Lyon formasıyla dikkatleri üzerine çeken başarılı orta saha oyuncusu 2017 yılında 41.50 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bayern Münih'e transfer oldu.