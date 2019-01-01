Bayern Münih, Sane için devre arasını bekliyor

Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, Leroy Sane'nin transferinden vazgeçmediklerini açıkladı.

'nin 23 yaşındaki futbolcusu Leroy Sane, yaz transfer döneminde ile sık sık gündeme gelmişti.

Alman kanat oyuncusu için ciddi girişimlerde bulunan ekibi sonuca ulaşamamıştı. Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, Sane'nin hala transfer listelerinde yer aldığını ifade etti.

Sports Illustrated'a konuşan Hoeness, "Tedavisinin bitmesini ve sağlık durumunun toparlanmasını beklemeliyiz. Sonrasında yeni yöneticiler bir araya gelip ocak veya şubat ayında oyuncunun transfer konusu için görüşecektir" şeklinde konuştu. Hoeness, kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerine katılmayacağı için 'yeni yöneticiler' ifadesini kullandı.

Manchester City'nin ile oynadığı Community Shield maçında sakatlanan Sane, sezonun ilk devresini kapattı ve tedavisi hala devam ediyor. Oyuncunun Şubat 2020'ye kadar sahalara dönmesi beklenmiyor.