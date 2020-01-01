Bayern Münih, Nübel ile sözleşme imzaladı

Alman ekip, Ocak ayında anlaştığı 23 yaşındaki file bekçisi Alexander Nübel ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

şampiyonu , 04'te forma giyen Alexander Nübel'i 5 yıllığına kadrosuna kattı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Nübel’in bugün sağlık kontrolünden geçtiği belirtilerek genç kaleci ile 30 Haziran 2025 tarihine kadar bir sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Bayern Münih’in sportif direktörü Hasan Salihamidzic, Nübel’in Bayern’e gelmesinden dolayı mutlu olduğunu aktararak, "Alexander Nübel en büyük kaleci yeteneklerden biridir ve Bayern Münih’te gelişme sağlayarak yoluna devam edecek. Bu konuda onu destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaleci Nübel de, sürekli gelişmeyi hedeflediğini belirterek, "Bayern Münih ile başarılar elde etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

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Genç kaleci 4 sezondur kadrosunda bulunduğu Schalke ile 54 maça çıktı.