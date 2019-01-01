Bayern Münih, Nicolas Pepe'nin peşinde

Kadrosunu yenilemek isteyen Bayern Münih, Lille formasıyla yıldızı her geçen gün parlayan Nicolas Pepe'yle ilgileniyor.

Bayern Münih, kanat oyuncularının yaşlanması sebebiyle, yeni genç yetenekler arayışına girdi.

Sport' ta yer alan habere göre; Bavyera ekibi, gözünü Lille'nin parlayan kanat oyuncusu Nicolas Pepe'ye dikti.

Bayern yönetimi, Pepe transferi için Lille ile görüşmelere başladı. Barcelona ve Paris Saint-Germain'in de ilgisi olduğu bilinen Pepe için karar sezon sonu verilecek. Buna göre Fildişili yıldızın yaz transfer sezonunda takımdan ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan Fransız temsilcisi, Pepe için transfer bedelini 50 milyon euro olarak belirledi. 23 yaşındaki yıldız golcü, sezon başında Angers'ten Lille'e 10 milyon euro bedelle transfer olmuş, sezon boyunca çıktığı 30 karşılaşmada 17 gol 11 asistlik performans sergileyerek Avrupa devlerinin iştahını kabartmıştı.