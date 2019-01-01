Bayern Münih, Lucas Hernandez'i transfer etti
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Yeni sezonda kadrosunda köklü değişiklikler yapması beklenen Bayern Münih, ilk hamlesini gerçekleştirdi.
Bavyera ekibi, Atletico Madrid'de forma giyen Fransız sol bek Lucas Hernandez'i 80 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Hem stoper hem de sol bek olarak forma giyebilen 23 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık kontrat yapılırken, Fransa Milli Takımı'nda da oynayan Hernandez, 1 Temmuz 2019 tarihinde takıma katılacak.