Bayern Münih, Lucas Hernandez'i transfer etti

Bayern Münih, Atletico Madrid forması giyen savunmacı Lucas Hernandez'i kulüp tarihindeki rekor bonservis karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeni sezonda kadrosunda köklü değişiklikler yapması beklenen , ilk hamlesini gerçekleştirdi.

Bavyera ekibi, 'de forma giyen Fransız sol bek Lucas Hernandez'i 80 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Hem stoper hem de sol bek olarak forma giyebilen 23 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık kontrat yapılırken, Milli Takımı'nda da oynayan Hernandez, 1 Temmuz 2019 tarihinde takıma katılacak.