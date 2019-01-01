Bayern Münih, James Rodriguez'in bonservisini alacak mı?

Sezon sonunda Bayern Münih'in bonservisini almasının beklendiği James Rodriguez'in kariyeri farklı bir yöne gidebilir.

James Rodriguez, 'e mi dönüyor?

, Kolombiyalı futblolcuyu 2017-18 sezonunda iki seneliğine kiralamıştı. Alman ekibinin James'in bonservisini Real Madrid'den alması bekleniyor.

Fakat bir iddiaya göre bu beklenti gerçeğe dönüşmeyecek.

El Confidencial'in haberine göre Bayern Münih, James'in 43 milyon euro'luk bonservisini fazla buluyor. Bu durumda 27 yaşındaki futbolcu Real Madrid'e geri dönecek. Real'in başında yeniden Zinedine Zidane var ve Fransız teknik adamın James'le çalışma niyeti yok.

Real Madrid'in James Rodriguez için diğer takımlardan 60 milyon euro'ya yakın bir bedel talep etmesi bekleniyor.