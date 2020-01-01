Bayern Münih, Douglas Costa'yı kiraladı

Alman devi, Juventus'tan eksi futbolcusu Douglas Costa'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Transferin son gününde atağa kalkan , Eric Maxim Choupo-Moting transferinin ardından Douglas Costa'yı da sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Daha önce iki sezon Bayern Münih forması giyen Brezilyalı kanat oyuncusu, 84 maçta 15 gol ve 23 asist istatistikleriyle oynamıştı.

2017 yazında 'un yolunu tutan yıldız oyuncu, bu takımda ise 109 maçta 10 gol atıp 19 de asist yaptı.

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Kiralık transferinin ardından Alman ekibinin resmi internet sitesine konuşan 30 yaşındaki futbolcu, "Yeniden Bayern Münih'te oynayacağım için çok mutluyum. Daha önce Münih'te başarılarla dolu bir süreç geçirmiştim. Yeniden kupalar kaldıracağıma eminim" ifadelerini kullandı.