Bayern Münih, Douglas Costa'yı kiraladı
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Transferin son gününde atağa kalkan Bayern Münih, Eric Maxim Choupo-Moting transferinin ardından Douglas Costa'yı da sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Daha önce iki sezon Bayern Münih forması giyen Brezilyalı kanat oyuncusu, 84 maçta 15 gol ve 23 asist istatistikleriyle oynamıştı.
2017 yazında Juventus'un yolunu tutan yıldız oyuncu, bu takımda ise 109 maçta 10 gol atıp 19 de asist yaptı.
Kiralık transferinin ardından Alman ekibinin resmi internet sitesine konuşan 30 yaşındaki futbolcu, "Yeniden Bayern Münih'te oynayacağım için çok mutluyum. Daha önce Münih'te başarılarla dolu bir süreç geçirmiştim. Yeniden kupalar kaldıracağıma eminim" ifadelerini kullandı.