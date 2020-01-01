Bayern Münih, Coutinho'nun opsiyonunu kullanmadı

Alman ekip, geçtiğimiz yaz ayında Barcelona'dan kiraladığı Brezilyalı oyuncunun 120 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı tercih etmedi.

'nın 2018 yılının Ocak ayında büyük umutlarla 'dan transfer ettiği Philippe Coutinho, beklenen performansı gösteremeyince geçtiğimiz yaz transfer döneminde 'e kiralanmıştı.

Alman ekibin, Philippe Coutinho'yu 120 milyon euro karşılığında satın alma hakkı bulunuyordu. Ancak Bayern Münih Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Brezilyalı oyuncunun sözleşmesindeki bu opsiyonu aktive etmeyeceklerini açıkladı.

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Rummenigge, bu opsiyonun süresinin dolmasına rağmen Coutinho için kapıları tamamen kapatmadı.

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Der Spiegel'e konuşan Rummenigge "Opisyonun süresi doldu ve biz bunu aktive etmedik. Gelecek sezon için kadro planlamamızı yapmaya devam ediyoruz ve Coutinho'nun hala kadromuzda oynayabileceği bir rol olabilir. Buna göre Coutinho'nun bizimle olup olmayacağına karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 32 resmi maça çıkan 27 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, 9 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.