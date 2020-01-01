Bayern Münih

Bayern Münih antrenmanlara başlıyor

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Getty Images
Bavyera ekibi, koronavirüs sebebiyle liglere ara verilmesinin ardından ilk kez küçük gruplar halinde antrenmanlara başlayacak.

Bayern Münih'li futbolcular, yeni tip koronavirüs pandemisi sebebiyle spor faaliyetlerinin askıya alınmasının ardından ilk kez antrenman için bir araya geliyor.

Bundesliga yönetimi kulüplerin en az 5 Nisan'a kadar antrenmanlara dönmemesini önermişti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Bayern Münih, 6 Nisan Pazartesi itibarıyla küçük gruplar halinde antrenmanlara dönüyor.

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    Hükümetin ve sağlık yetkililerinin prosedürlerine uygun şekilde antrenman yapılacağı belirtildi. Tüm hijyen kurallarına dikkat edileceği ifade edilirken özellikle taraftarların antrenmanı seyretmeye gelmemesi talep edildi. 

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