Bayern Münih 3-3 Arminia Bielefeld: Lidere sürpriz çelme

Bundesliga'da Leipzig'in önünde liderliğini sürdüren Bayern Münih, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Arminia Bielefeld ile berabere kaldı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı müzesine götürerek bu sezon kazandığı kupalara bir yensiini daha ekleyen Bayern Münih, Bundesliga'da sahasında konuk ettiği küme düşme hattındaki Arminia Bielefeld ile 3-3 berabere kaldı. Bundesliga 2'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ve Uwe Neuhaus'un takımı karşısında 9'da Michel Vlap ve 37'de Amos Pieper'in kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-0 geride tamamlayan Bayern, 48'inci dakikada Robert Lewandowski ile farkı bire indirdi. Bu golün bir dakika sonrasında Christian Gebauer ile yeniden iki farklı öne geçen Bielefeld yoğun Bayern baskısına direnemeyince 57'de Tolisso ve 69'da Alphonso Davies'in golleriyle beraberliği yakalayan Bayern Münih, haftayı bir puanla tamamladı.

Hansi Flick'in takımı bu skorla puanını 49'a yükseltti ve 44 puanlı Leipzig'in beş puan önünde liderliğini sürdürdü. Puansız tamamladığı iki maç sonrasında Bayern deplasmanından puanı çıkartan Bielefeld ise 18 puanla 16'ncı sırada kaldı. Ligde gelecek hafta Bayern Münih deplasmana Frankfurt ile karşılaşacak. Bielefeld ise sahasında Wolfsburg'u konuk edecek.

