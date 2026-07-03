Bayern, Ismael Saibari’nin transferinden kısa bir süre sonra 50 milyon avronun üzerinde bir transferi daha duyurdu

Nathaniel Brown, Bayern Münih’e kesin olarak transfer oluyor. Alman savunma oyuncusu, Eintracht Frankfurt’tan geliyor ve Alphonso Davies ile rekabet etmek zorunda kalacak.

Bayern, daha önce Ismael Saibari'yi tanıtmış, şimdi de Brown'ın transferini duyurdu. Kanat bekçisi, 5 milyon avroluk bonuslar hariç 50 milyon avroya Eintracht Frankfurt'tan transfer edildi.

Brown, 2031 ortasına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı ve “Der Rekordmeister”de forma giymeye başlamaktan büyük mutluluk duyuyor. “FC Bayern, dünyanın en iyi kulüplerinden biri. Bu kulüpte oynama fırsatı bulmak benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor ve bununla son derece gurur duyuyorum.”

Oyuncu, bu bölgenin yerlisi. “Bu da durumu daha da özel kılıyor. Her zaman en üst seviyede mücadele ederek en büyük kupaları kazanmak hayalini kurmuştum,” ifadesi kulübün web sitesinde yer alıyor.

Aynı zamanda Amerikan pasaportuna da sahip olan 23 yaşındaki sol bek, FC Nürnberg’in altyapısından yetişti. 2024’ün başında 5,5 milyon euro karşılığında Frankfurt’a transfer oldu, ancak o sezonun geri kalanında kiralık olarak Nürnberg forması giymeye devam etti.

Bunun ardından Brown, iki sezon boyunca Frankfurt forması giydi. Bu kulüpte toplam 75 resmi maça çıktı ve bu maçlarda 7 gol atıp 13 asist yaptı.

Sol ayaklı oyuncu, ülkesinin Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Almanya'ya geri dönüyor. Almanya, Paraguay karşısında penaltı atışlarında sürpriz bir şekilde mağlup olmuştu. Eleme maçının ertesi günü, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann istifasını sunduğunu açıkladı.