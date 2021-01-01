Bayern, Haaland'ı transfer edecek mi? Hansi Flick açıkladı

Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick, Borussia Dortmund karşılaşması öncesi Erling Haaland ile ilgili konuştu

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih ile Borussia Dortmund Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele öncesi Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick açıklamalarda bulundu.

Hansi Flick ne söyledi?

Karşılaşma öncesi Bayern Münih'in Alman çalıştırıcısı Hansi Flick'e basın mensupları, Erling Haaland'ı, Robert Lewandowski'nin halefi olarak transfer etmek isteyip istemeyeceği soruldu.

"Hayatta her şey mümkün, hiçbir şey göz ardı edilemez. Ama bu ihtimal çok uzak. Dortmund ile uzun vadeli bir sözleşmesi var. Haaland, birçok üst düzey kulüp için bir seçenek"

Haaland adeta büyülüyor

Futbola ülkesi Norveç'in Bryne FK takımının alt yapısında başladı. 2017 yılında 100 bin euro karşılığında Molde'nin yolunu tuttu. Molde'de geçirdiği iki yılın ardından 8 milyon euro bedelle Salzbur'a transfer oldu.

Salzburg'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Norveçli yıldız 20 milyon euro bonservis bedeliyle Dortmund ile sözleşme imzaladı.

Borussia Dortmund formasıyla tüm kulvarlarda sahaya çıktığı 45 karşılaşmada 43 gol atarken 11 de asist yapma başarısı gösterdi.

Öte yandan Haaland başta Real Madrid, Barcelona ve Manchster United olmak üzere birçok Avrupa devinin hayallerini süslüyor.