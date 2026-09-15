Bir basın raporu, Arsenal'in Liverpool'un genç yeteneğinin durumunu, önümüzdeki dönemde takımdan ayrılma ihtimaline karşı takip ettiğini ortaya koydu.

espn ağının yayımladığına göre, Arsenal, kanat oyuncusu Rio Ngumoha'nın Liverpool'daki durumunu, özellikle de genç oyuncunun kendini kanıtlaması ve ilk takımda düzenli olarak yer alması için yeterli fırsatı bulamaması halinde yakından izliyor. Zira bu durum, oyuncuyu Anfield dışında yeni bir deneyim yaşamayı düşünmeye itebilir.

Ngumoha, İngiliz futbolunun yükselen en dikkat çekici yeteneklerinden biri olarak görülürken, Eylül 2024'te Chelsea akademisinden Liverpool'a katılmış, ardından ilk takımla ilk kez Ocak 2025'te sahaya çıkma fırsatı bulmuştu.

Liverpool şu anda oyuncunun geleceğini güvence altına almak için çalışıyor; Ngumoha kulüple yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Ancak müzakerelerin sürmesi, oyuncunun ilk takımda aradığı forma şansını elde etmesini zorunlu olarak garanti etmiyor.

Arsenal'in ilgisi, Londra kulübünün İngiliz piyasasında bulunan en dikkat çekici genç yetenekleri takip etme isteği çerçevesinde geliyor. Ngumoha da, oyuncunun daha fazla forma şansı arayışına girmeye karar vermesi halinde harekete geçilebilecek isimler listesinde yer alıyor.

Ngumoha'ya duyulan ilgi Arsenal ile sınırlı değil. Rapor, Bayern Münih tarafından da bir ilgi bulunduğuna işaret etti; bu da oyuncunun gelecekte Liverpool'dan ayrılmaya karar vermesi halinde onun için güçlü bir rekabetin kapısını aralayabilir.

Oyuncunun geleceğinde en önemli etken, özellikle kulübün onun hizmetlerine sıkı sıkıya sarılması ve kendisiyle yeni bir sözleşme imzalamaya çalışmasıyla birlikte, Liverpool'un tutumu olmaya devam ediyor. Öte yandan önümüzdeki dönemde ilk takımdaki forma süresinin büyüklüğü, oyuncunun bir sonraki adımını belirlemede belirleyici olacak.

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