Eski Bayern Münih oyuncusu ve futbol yorumcusu Didi Hamann, Borussia Mönchengladbach'ın Fas kökenli 17 yaşındaki yeteneği Wael Mhaya'ya tavsiyede bulunarak, Alman Ligi şampiyonunun kendisini kadrosuna katmak istemesine rağmen Bayern Münih'e transfer konusunda acele etmemesini ve bir ya da iki sezon daha mevcut takımında kalmasını istedi.

Hamann, "Sky" kanalına yaptığı açıklamalarda, şu anda Münih'e transfer olmanın genç oyuncu için erken olacağını belirterek şunları ekledi: "Gladbach'ta bir ya da iki yıl daha kalmasını tercih ederim, bu çok erken olur."

Alman yorumcu, Mhaya'nın Bayern Münih'e transferinin, Bavyera ekibinin kadrosundaki güçlü rekabet nedeniyle kendisine yeterli oynama süresi bulma imkânını elinden alabileceği, bunun da kulübü onu kiralamaya itebileceği ve kariyerini istikrarsız bir aşamaya sokabileceği konusunda uyardı.

Hamann şöyle açıkladı: "Eğer Münih'e çok erken gidersen ve oynamazsan kiralanırsın, o zaman işler değişken hale gelir. Oyuncu için bir ya da iki yıl daha kalması daha iyidir."

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Eski Bayern oyuncusu, Mhaya'nın Gladbach'ta gelişimini sürdürmesinin mevcut aşamada en uygun seçeneği temsil ettiği görüşünde; özellikle düzenli olarak oynama fırsatı bulması ve Münih'teki büyük rekabet baskılarından uzakta yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olacak uygun bir ortamın bulunması nedeniyle.

Genç forvet, bu sezon Alman Ligi'nde 7 maça çıktı; bu maçlarda 2 gol atıp bir gol de hazırladı, ayrıca Almanya Kupası'nda da bir kez fileleri sarsarak Gladbach kadrosundaki en dikkat çekici yükselen yeteneklerden biri hâline geldi.

Hamann, teknik direktör Alexander Blessin'in oyuncunun gelişimindeki önemli rolüne dikkat çekerek, onu doğru şekilde yönlendirebileceğine olan güvenini dile getirdi ve şunları söyledi: "Şu anda kendisiyle çok ilgilenen iyi bir teknik direktörü var, bu yüzden sözleşmesini uzatmak istiyorlar. Teknik direktörün dediği gibi akıllıysa, yakında sözleşmesini imzalayacaktır."

Mhaya'nın Borussia Mönchengladbach ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor; güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro. Kulüp, sözleşmesini erkenden uzatmaya çalışıyor ve iki taraf arasındaki karşılıklı güven ortamında, anne babasıyla istişare hâlinde yürütülen görüşmelerde oyuncuya gereksiz baskı yapmaktan kaçınıyor.