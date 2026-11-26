Bayern Münih CEO'su Jan-Christian Dreesen, Joshua Kimmich'in sert çıkışının ardından Allianz Arena'daki gerilimi yatıştırmaya çalıştı. Orta saha oyuncusu, hayal kırıklığı yaratan bir Avrupa maçının ardından kulüp yönetiminin Jamal Musiala'ya yaklaşımını açıkça eleştirdi.

Reklam

Allianz Arena'da iç gerilim

Bayern Münih'te üst düzey yöneticiler ile takımın en etkili oyuncuları arasındaki bir dizi açık anlaşmazlığın ardından hava gerildi. Kimmich'in yönetimin Musiala'yla ilgili süreci ele alış biçimini sert sözlerle eleştirmesinin ardından Dreesen, büyüyen huzursuzluğa ilişkin açıklama yaptı. Gerilim, artan dış baskıya rağmen istikrarını korumaya çalışan Bayern Münih için zor bir dönemde yaşanıyor.

Abendzeitung gazetesine konuşan Dreesen, tartışmanın kamuoyu önünde sürmesini istemediğini açıkça belirtti. CEO, özellikle konuların hassasiyeti nedeniyle kulübün iç meselelerinin içeride kalmasını istiyor. Dreesen gazeteye, “Başka yerde söylediklerimle yetinmek istiyorum. Sadece konuşmaya değil, işleri halletmeye odaklanmalıyız. Bunu kendi içimizde çözmek istiyoruz” diyerek konunun kamuoyu önünde daha fazla konuşulmaması yönündeki isteğini ortaya koydu.

Kimmich takım arkadaşını savundu

Bayern Münih'ten Uli Hoeness ve Karl-Heinz Rummenigge'nin son dönemdeki açıklamaları tartışma yarattı. İkisi de Musiala'nın nörolojik rahatsızlığının ardından eski seviyesine dönüp dönemeyeceğini sorguladı ve Alman milli oyuncunun maaşına ilişkin soru işaretleri dile getirdi. 23 yaşındaki oyuncu, çarşamba günü Bayern'in LOSC Lille'e Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 yenilmesinin ardından kendisini duygusal sözlerle savunan takım arkadaşı Kimmich de dahil olmak üzere birçok kişiden destek gördü.

Kimmich karma alanda, “Genel olarak duruma farklı açılardan bakmak gerekiyor. Bunun bir kulüp için de kolay bir durum olmadığını tamamen anlıyorum” dedi.

Reklam Reklam

İletişimde kopukluk

Kimmich'in tepkisinin temelinde, oyuncunun yeterince korunmadığı düşüncesi yatıyor. Musiala, 2026-27 sezonunda zor bir dönem geçirdi. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, ağustos ayındaki sezon öncesi maçlarında iki kez yere yığıldıktan sonra, kısa süreli ‘absans nöbetlerine’ yol açan, tedavi edilebilir bir nörolojik rahatsızlık teşhisi aldığını açıkladı. Doktorlar rahatsızlığın kariyeri açısından uzun vadeli bir risk oluşturmadığını doğrulasa da Kimmich, Bayern Münih'in tarihsel olarak her oyuncudan büyük olmasının, bir oyuncunun böylesine savunmasız olduğu bir dönemde kamuoyunun sorgulamasına maruz bırakılmasını haklı çıkarmayacağını savundu.

Related Topics

Kimmich, basına yaptığı duygusal açıklamada şunları ekledi: “Anlamadığım şey, bunun kamuoyuna aktarılma biçimi. Bir oyuncunun bunun yükünü sırtlanmak zorunda kalmasına asla izin verilmemeli. Elbette kulüp her zaman önce gelir ve biz oyunculardan büyüktür ama insandan büyük değildir. Bu kesinlikle kabul edilemez. Bayern'in tarzı da bu değil. Özellikle de bu dönemde, bu kulübün ne kadar özel olduğunu sık sık vurgulamışken.”

Yeniden birlik çağrısı

Kimmich, son gelişmelerin kendisine neden bu kadar yabancı geldiğini anlatmak için kulüpteki kendi deneyimlerine de değindi. Bayern Münih şu anda Bundesliga'da lider Borussia Dortmund'un iki puan gerisinde ikinci sırada. Şampiyonlar Ligi puan tablosunda ise son 16 turuna doğrudan katılım sağlayan son basamak olan sekizinci sıranın iki puan gerisinde, 15. sırada yer alıyor.

Reklam

Kimmich sözlerini şöyle tamamladı: “Kendi yaşadığım durumda bile kulübün ne kadar özel olduğunu hissettim. Birlik duygusunun gerçekten yaşatıldığını hissedebiliyordunuz. Şimdi yaşananlar, bu şekilde asla olmaması gereken bir şey. Bunu kesinlikle anlayamıyorum.”