Bayern Münih kulübünün kulislerinde, genç yıldızı Jamal Musiala'nın sağlık durumuyla ilgili bir endişe ve tedirginlik hâkim. Bunun sebebi, oyuncunun Heidenheim ile oynanan hazırlık maçında yeni bir rahatsızlık geçirerek saha içinde yere düşmesi oldu; bu, sadece üç gün önce başına gelen olayın bir tekrarı niteliğindeydi.

"Sky Sports" sitesinin aktardığına göre, Bavyera ekibi bugün bir hazırlık maçı oynarken 66. dakikada ve skor iki takımın da ikişer golle beraberliğini gösterirken Musiala aniden sahaya yığıldı ve takım arkadaşları etrafını sardı; bu sahne, geçen hafta sonu yaşanan endişe verici olayın ayrıntılarını yeniden akıllara getirdi.

İyi ki de, ilk seferde olduğu gibi bu kez de Alman millî oyuncu hızla bilincini yerine kazandı ve sağlığını korumak amacıyla derhal oyundan alınmasının ardından soyunma odalarına doğru kendi ayaklarıyla yürüyerek sahayı terk etti.

Bu gelişmeler, Bayern Münih'in Leipzig'i üç gole karşılık bir golle mağlup ettiği hazırlık maçından üç gün sonra geldi. Söz konusu maçın son anları, Musiala'nın gol attıktan sonra aniden yere düşmesiyle nefeslerin tutulmasına sahne olmuş, ardından kulüp yönetimi rahatlatıcı tıbbi raporlar açıklamıştı.

Kulübün sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl, ilk olayın ardından oyuncunun iyi durumda olduğunu ve ilk tetkiklerin herhangi bir ciddi sağlık sorunu ortaya çıkarmadığını doğrulamış; düşme sebebinin, 33 santigrat dereceye varan yüksek sıcaklıklar altında oynanan maçta yaşanan sıcaklık kaynaklı yorgunluk ve susuzluğa bağlı bayılma olduğunu açıklamıştı.