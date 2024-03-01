Bayer Leverkusen, Xabi Alonso'ya yalnızca iki takıma gitmesi için onay verdi

Bayer Leverkusen ile Bundesliga'da harikalar yaratan Xabi Alonso'ya kulübünden yalnızca iki takıma gitmesi için onay çıktı.

Xabi Alonso, Bundesliga'da Bayern hegemonyasını yıktı

Sezon sonunda Bayer Leverkusen'den ayrılabilir

Liverpool iddiaları güçlendi

NE OLDU? Bundesliga'da sezona namağlup devam eden Bayer Leverkusen, adım adım şampiyonluğa giderken teknik direktör Xabi Alonso'nun da talipleri artıyor. Sky Sports'un haberine göre, Bayer Leverkusen, Xabi Alonso'nun takımdan ayrılması için yalnızca iki takıma onay verdi. Bayern Münih ve Liverpool'dan Alonso için teklif gelmesi halinde Leverkusen ayrılığı kabul edecek.

BÜYÜK RESİM: Ancak Bayer Leverkusen iki takımdan da en az 15 milyon euro transfer ücreti isteyecek. Bayern Münih'in listesinde Xabi Alonso'yla birlikte İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton'ın teknik direktörü Roberto De Zerbi yer alıyor. Liverpool'da ise Jürgen Klopp sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı ve en güçlü adaylardan biri Xabi Alonso görülüyor.

NE SÖYLENDİ? Bundesliga'da geçtiğimiz haftaki Mainz maçı öncesinde konuşan Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso, transfer iddiaları hakkında henüz herhangi bir takımla görüşme yapmadığını söylemişti.

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DAHA FAZLASI: Bu sezon oynadığı tüm maçlarda rakiplerine kaybetmeyen Xabi Alonso'nun ekibinin 33 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Ligde liderlik koltuğunda oturan Leverkusen, Avrupa Ligi'nde grubunu ilk sırada tamamlayıp bir üst tura yükseldi. Almanya Kupası'nda ise çeyrek finalde geriye düştüğü maçta Stuttgart'ı 3-2'yle eleyen Xabi Alonso'nun ekibi adını yarı finale yazdırdı.