Bayer Leverkusen, Malik Tillman için yapılan 45 milyon euroluk teklifi reddetti

Malik Tillman, İngiltere’de transfer döneminin son gününde önemli bir adım atabilirdi. BILD’in haberine göre Brighton & Hove Albion, son anda Bayer Leverkusen’in kapısını çaldı ancak Alman ekibi 45 milyon euroluk teklifi kabul etmedi.

Brighton, transfer döneminin son gününde kadrosuna bir orta saha katmak istiyordu ve ilk olarak hedefini Tillman’a çevirmişti. Ancak Leverkusen, pencerenin bu kadar geç bir aşamasında iş birliği yapmak istemedi.

Brighton’ın hızlı hareket etmesi gerekiyordu ve rotasını Almanya içinde tuttu. The Seagulls, Tillman için istenen bonservis bedelinin yaklaşık yarısına (23 milyon euro) VfB Stuttgart ile Chema Andrés için anlaşma sağladı.

24 yaşındaki Tillman, Leverkusen’de bir sezonunu yeni tamamladı. Alman kulübü, 2025 yazında PSV’yi yıldız oyuncusundan 'mahrum bırakmak' için Eindhoven’a 37,5 milyon euro ödemişti.

Tillman, Leverkusen’deki ilk sezonunda 42 maça çıktı. Sekiz gol ve bir asistlik performansına rağmen Almanya’da, Eredivisie yıllarındaki kadar iz bırakamadı.

Sezonun ilk iki maçında teknik direktör Carles Martínez yönetiminde ilk 11’de yer alan Tillman’ı hocası da kaybetmek istemedi. Bu sezon şu ana kadar ise gol ya da asist katkısı yapamadı.

Daha önce bu yaz transfer döneminde PSV, Tillman ile temkinli şekilde anılmıştı. Ancak Eindhovens Dagblad’a göre Leverkusen kiralık bir ayrılığa kesinlikle yanaşmadığı için bu transferin gerçekleşmesi mümkün olmadı.