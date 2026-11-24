Lille teknik direktörü Davide Ancelotti, ocak ayında beklenmedik biçimde boşalan bir pozisyon sayesinde Bayern Münih'te Philipp Lahm, Xabi Alonso ve Thiago Alcantara ile çalıştığı önemli bir yardımcı antrenörlük görevi üstlendiğini anlattı. İtalyan teknik adam, çarşamba günkü Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde çok sayıda sakat oyuncusu bulunmasına rağmen Bayern'in belirgin oyun kimliğinin tehlike yaratmaya devam ettiği uyarısında bulundu.

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Ancelotti, Bayern Münih'te kendisini geliştiren dönemi anlattı

Lille teknik direktörü Davide Ancelotti, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında çarşamba günü Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy'ya yapacağı ziyaretle tanıdık bir takımla karşılaşmaya hazırlanıyor. 2016'da UEFA A Lisansı'nı aldıktan sonra Münih'te babası Carlo Ancelotti'nin yardımcılığını yapan 37 yaşındaki teknik adam, antrenörlük eğitiminde Bundesliga devinin büyük payı olduğunu söyledi.

Ancelotti, "Çok üst düzey bir ortamın içinde olmak, olağanüstü deneyime ve kaliteye sahip oyuncularla yakın çalışmak. Üst düzey rekabetin ne anlama geldiğini, gerekliliklerini ve organizasyonunu görmek, üstelik bütün bunları kulüpte çok belirgin olan insani değerleri koruyarak yapmak" dedi. "Teknik ve taktik açıdan Philipp Lahm, Xabi Alonso ve Thiago Alcantara gibi oyuncularla fikir alışverişinde bulunma fırsatıydı. Bu da kendimi çok geliştirmeme yardımcı oldu. Deneyim açısından ise dünya futbolunda bugün de varlığını sürdüren ve her zaman sürdürecek olan köklü bir kurumun parçası olmaktı."

Beklenmedik ayrılık yükselişini nasıl hızlandırdı?

Ancelotti, Bavyera'da yardımcı antrenörlük görevini üstlenmesinin yıllar süren hazırlıkla beklenmedik bir fırsatın aynı zamana denk gelmesi sayesinde gerçekleştiğini anlattı. Paris Saint-Germain ve Real Madrid'de kondisyon alanındaki görevlerle kariyerine başladıktan sonra sezon ortasında yaşanan beklenmedik bir ayrılık, Münih'te önünü açtı.

Ancelotti, "Evet, bu bir gecede olmadı. Bir süreçti. Antrenör olmak için eğitim aldım. O dönemde biraz beklenmedik bir durumdu çünkü bir yardımcı antrenör ocak ayında Premier Lig'e gitmek üzere ayrıldı. Pozisyonun boşaldığını söyleyebiliriz" diye açıkladı. "Yardımcı antrenörlük görevini bu yüzden üstlendim. Çok genç yaşta çok büyük bir sorumluluğum olduğu doğru. Ama bu, gelişmenize yardımcı oluyor. Bana duyulan güven büyük bir avantajdı. Hızla gelişmeme yardımcı oldu."

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Bayern'in oyun kimliği konusunda uyardı, Upamecano'yu övdü

Vincent Kompany'nin çalıştırdığı Bayern, Harry Kane, Michael Olise, Alphonso Davies, Serge Gnabry, Luis Diaz ve Ismael Saibari olmadan Fransa'nın kuzeyine gidecek olsa da Ancelotti, onlarla karşılaşmak için ideal zaman olduğu yönündeki görüşlere katılmadı. Bayern savunmacısı Dayot Upamecano'yu da dünya futbolunun en iyi modern stoperlerinden biri olarak gösterdi.

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Ancelotti, "Böyle konuşmak tehlikeli çünkü oynayacak futbolcular da Bayern'in oyuncuları. Sahaya Bayern formasıyla çıkacaklar. Takımın kimliği çok belirgin. Kim oynarsa oynasın bu değişmeyecek" dedi. Upamecano hakkında ise şunları ekledi: "En iyisi değilse bile kesinlikle en iyilerden biri. Modern bir stoper... Ayrıca top sizdeyken geriden etkili biçimde oyun kurabilmeniz gerekiyor."

Lille için Bayern maçı bir başka final

Brezilya'da Botafogo'da görev yaptıktan sonra Haziran 2026'da Lille teknik direktörlüğüne getirilen Ancelotti, cumartesi günü Lyon'a karşı alınan 1-0'lık Ligue 1 yenilgisi ve Bodo/Glimt ile golsüz beraberliğin ardından çarşamba günkü karşılaşmayı takımının Avrupa'da yoluna devam edebilmesi açısından hayati görüyor.

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Ancelotti sözlerini, "Bu maça da tüm Şampiyonlar Ligi maçlarına yaklaştığımız gibi yaklaşıyoruz. Şimdiye kadar oynadığımız maçlar gibi bunu da bizim için bir final olarak nitelendirebilirsiniz" diyerek tamamladı.