Batuhan Karadeniz resmen Tuzlaspor'da
Geçtiğimiz günlerde TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bandırmaspor'dan ayrılan Batuhan Karadeniz, aynı ligde mücadele eden Tuzlaspor ile anlaşmaya vardı.
Tuzlaspor Kulübü bu transferi sosyal medya hesabı üzerinden resmen duyururken, oyuncuyla imzalanan sözleşme süresi hakkında ise bir detay verilmedi.
Tuzlasporumuz, Bandırmaspor'dan Batuhan Karadeniz ile sözleşme imzaladı. #Tuzlaspor 🔵⚪ pic.twitter.com/mssrcCuocI— Tuzlaspor A.Ş. (@tuzla_spor) December 23, 2019
Batuhan, geçen sezonun devre arasında transfer olduğu Bandırmaspor forması altında çıktığı 28 resmi maçta 21 gole imza atmıştı.
Tuzlaspor, 28 yaşındaki oyuncunun profesyonel futbol kariyerinde forma giyeceği 11. kulüp olacak.
Golcü oyuncu kariyeri boyunca daha önceden sırasıyla Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor, Sivasspor, St.Gallen, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Adana Demirspor ve Bandırmaspor formaları giymişti.