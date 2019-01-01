Batuhan Karadeniz resmen Tuzlaspor'da

Bandırmaspor'dan ayrılan 28 yaşındaki golcü oyuncunun yeni adresi Tuzlaspor oldu.

Geçtiğimiz günlerde TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bandırmaspor'dan ayrılan Batuhan Karadeniz, aynı ligde mücadele eden Tuzlaspor ile anlaşmaya vardı.

Tuzlaspor Kulübü bu transferi sosyal medya hesabı üzerinden resmen duyururken, oyuncuyla imzalanan sözleşme süresi hakkında ise bir detay verilmedi.

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Batuhan, geçen sezonun devre arasında transfer olduğu Bandırmaspor forması altında çıktığı 28 resmi maçta 21 gole imza atmıştı.

Tuzlaspor, 28 yaşındaki oyuncunun profesyonel futbol kariyerinde forma giyeceği 11. kulüp olacak.

Golcü oyuncu kariyeri boyunca daha önceden sırasıyla Beşiktaş, , , , , St.Gallen, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, ve Bandırmaspor formaları giymişti.