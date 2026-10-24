sc Heerenveen, cumartesi akşamı ADO Den Haag deplasmanından üç puanı zorlanarak çıkardı. Teknik direktör Robin Veldman'ın ekibi, Jacob Trenskow'un iki golle başrolü üstlendiği heyecanlı karşılaşmayı 3-2 kazandı. 3-1 öne geçtiğinde rahat bir galibiyete ilerliyor gibi görünen Heerenveen, oyuna sonradan giren Nigel Thomas'ın iki golünün ardından galibiyeti korumak için büyük çaba harcamak zorunda kaldı.

Heerenveen, zorlu hava koşulları altında Den Haag'da oynanan maça iyi başladı. İlk bölümde daha tehlikeli olan konuk ekipte Maxence Rivera'nın şutu, takım arkadaşı Ringo Meerveld'e çarparak talihsiz biçimde engellendi. ADO da etkili oldu ancak kaleci Bernt Klaverboer, Juho Kilo'nun şutunda yaptığı mükemmel kurtarışla takımının erken bir gol yemesini önledi.

Heerenveen, 24. dakikada hak ettiği üstünlüğü yakaladı. Nolhan Courtens orta sahayı geçip topu Rivera'ya aktardı. Sol kanattan sert bir orta yapan Rivera'nın pasında Trenskow, doğrudan rakibi Gregoire Waem'den önce davranarak yakın mesafeden topu ağlara gönderdi: 0-1.

Heerenveen, devre arasına kadar farkı artırabilecek yeterince fırsat buldu. Meerveld'in güzel pasıyla kaleci Kilian Nikièma ile karşı karşıya kalan Courtens, topu zayıf bir vuruşla dışarı gönderdi. Dylan Vente de önemli bir fırsat yakaladı ancak Jonas Jensen-Abbew'in kritik müdahalesi Heerenveen'in ikinci golünü engelledi.

Heerenveen, ikinci yarının altıncı dakikasında yeniden golü buldu. Oliver Braude'nin pasını alan Meerveld, önündeki boşluğu değerlendirerek sert bir şutla topu ağların tavanına gönderdi: 0-2. Levi Smans'ın yokluğunda yeniden ilk 11'de yer bulan ofansif orta saha oyuncusu için bu gol moral oldu.

Ancak konuk ekip, rahat görünen üstünlüğünün keyfini uzun süre çıkaramadı. ADO Teknik Direktörü Robin Peter'ın oyuna aldığı Nigel Thomas, karşılaşmaya damgasını vurmak için bir dakikaya bile ihtiyaç duymadı. Klaverboer, Daryl van Mieghem'in şutunu kontrol edemeyince Thomas dönen topu akrobatik bir yarım röveşatayla ağlara gönderdi: 1-2.

Farkın bire inmesiyle maçın görüntüsü tamamen değişti. ADO, Heerenveen'i geriye itti ve Milan Hokke, Jalen Hawkins ile Evan Rottier'in de aralarında bulunduğu oyuncularla beraberlik için birçok fırsat yakaladı. Heerenveen'in özellikle zorlandığı bu bölümde Trenskow bir kez daha sahneye çıktı ve 66. dakikada Rivera'nın yerden ortasını net bir vuruşla gole çevirdi: 1-3.

Maç bitmiş gibi görünse de ADO pes etmedi. Rottier'in yerden ortası 72. dakikada Klaverboer'i geçti ve arka direkteki Thomas, topu kolayca ağlara göndererek ikinci golünü attı: 2-3. Heerenveen son bölümde beraberlik golü yeme tehlikesi yaşasa da skor üstünlüğünü korudu ve Den Haag'dan üç puanla ayrıldı.