Bugünlerde genç ve uzun boylu olup yüksek seviyede futbol oynayan, forvet mevkisinde görev yapan ve bir İskandinav ülkesinden gelen biriyseniz, Erling Haaland ile kıyaslanmaktan kaçmanız neredeyse imkansız. Hele bir de gol istatistiğiniz yerindeyse.

Bu tanımın ikisi de Bjarki Gardarsson için geçerli. 16 yaşındaki İzlandalı, temmuz ayında UMF Stjarnan Gardabær'den Borussia Dortmund'a transfer oldu. Gardarsson şimdiden 1,94 metre boya ulaştı, yani Haaland'dan yalnızca bir santimetre kısa. BVB'de de müthiş bir başlangıç yaptı ve bu çıkışı ona hem sosyal medyada hem de basında Norveçli süperstar ve eski Dortmundlu ile ilgili çok sayıda benzetme getirdi.

Felix Hirschnagl yönetimindeki Westfalya ekibinin U19 takımında Gardarsson, ilk iki maçında iki hat-trick ile başladı. Holstein Kiel'e karşı kupada alınan 3-4'lük yenilgide attığı üç gol galibiyete yetmedi; bunda bir golü de kendisinin hazırlamış olması etkili oldu. Bir hafta sonra Rot-Weiß Oberhausen karşısındaki lig açılışında ise forvet, tabelada daha 19. dakikada yazan kusursuz hat-trick için yalnızca 11 dakikaya ihtiyaç duydu.

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Bjarki Gardarsson, BVB U19 formasıyla altı maçta sekiz gol attı

Gardarsson'ın ardından BVB adına oynadığı sonraki dört maçta iki gol daha geldi; bunlardan biri Duisburg deplasmanındaki 1-1'lik maçta joker olarak oyuna girdiğinde atıldı. Teknik direktör Hirschnagl, Ruhr Nachrichten'e yaptığı açıklamada, "Bjarki son vuruşlarda son derece sakin, bu onun en öne çıkan özelliği. Bazı oyuncularda nabız yükselir ve vuruşlar isabetsiz olur. Ama Bjarki rahat kalıyor ve o soğukkanlılığı yanında getiriyor" dedi.

Sol ayağını kullanan oyuncu, Almanya'ya transferinden önce Stjarnan'ın profesyonel takımında da İzlanda'nın en üst ligi olan Besta deild'de ilk maçına çıkmıştı. O dönem 16 yıl, üç ay ve altı günlük yaşıyla bu seviyede forma giyen en genç on beşinci oyuncu olmuştu.

Gardarsson, İzlanda Milli Takımı'nın altyapı ekiplerinde de golcülüğünü göstermişti. U15 ile U17 arasında 18 maçta 10 gol attı. Daha birkaç gün önce U17 için Avrupa Şampiyonası elemelerinde üç kez ağları sarstı. Eylül ayı başında ona bir maça mal olan sinüzitin, Gardarsson'ın yükselişi üzerinde büyük bir etkisi olmadığı da böylece görülmüş oldu.

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BVB'nin genç yeteneği Bjarki Gardarsson'ın güçlü yönleri neler?

BVB, onu transfer ettiğinde güçlü yönleri "fiziksel varlığı, iki ayağını da kullanabilmesi ve duran top özellikleri" olan bir santrfor olarak tanıtmıştı. Altyapı performans merkezinin başındaki Thomas Broich ise şöyle konuştu: "Bjarki, fiziksel olarak varlık gösteren, hedefe odaklı ve ceza sahası hissiyatı iyi olan bir forvet. Onu uzun zamandır takip ediyoruz ve BVB'yi tercih etmiş olmasından büyük mutluluk duyuyoruz."

Bunun böyle olduğunu Gardarsson da Instagram hesabında Signal Iduna Park ziyaretlerinden fotoğraflar paylaşarak bizzat belgeledi. Nisan 2025'te de şartları görmek için Dortmund'daydı. Gardarsson, FC Kopenhag ve Red Bull Salzburg'da da bulunup deneme antrenmanlarına çıktı; ayrıca PSV Eindhoven ve Nordsjælland'ın da ilgilendiği söyleniyordu. Ancak onayı alan taraf Westfalya ekibi oldu.

Bu elbette şaşırtıcı değildi. Sonuçta BVB, bu yaş grubunda Avrupa genelinde mükemmel bir itibara sahip ve son yıllarda genç yetenekleri olgun profesyonel futbolculara dönüştürebildiğini defalarca kanıtladı. İdeal senaryonun daha da fazlasını, yani Dortmund A takımıyla bir geleceği öngörmesi ise bu yaşta bir oyuncunun yurtdışı transferinde kulüp yetkililerinin hayal gücünün doğal bir parçası.

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Bjarki Gardarsson'ın menajeri, BVB'nin rakibi Schalke 04'ün bir efsanesi

Ancak bu son dönemde çok seyrek gerçekleşti; yine de Samuele Inacio, Luca Reggiani ve Filippo Mane gibi isimler şu anda olumlu örnekler olarak gösterilebilir. Bunun bir nedeni elbette BVB'nin profesyonel kadrosunda zaten çok yüksek bir kalite bulunması. Orada gerçekten kalıcı olabilmek için yalnızca çok az kişinin sahip olduğu olağanüstü bir yetenek gerekiyor.

Öte yandan özellikle forvetler için profesyonel hücum hattının içine girmek son derece zor. Youssoufa Moukoko, Bradley Fink ya da Julian Rijkhoff bunu çok iyi bilir. Bu yüzden Gardarsson'ın İzlandalı Haaland'a dönüşmesine daha çok ama çok uzun bir yol var.

Bunun farkında olanlardan biri de Ebbe Sand. BVB'nin rakibi Schalke 04'ün efsane golcüsü, Gardarsson'ın menajeri konumunda. Danimarkalı isim, Bild'e öğrencisi hakkında, "Gardarsson harika bir çocuk ve müthiş bir karaktere sahip. Kaleyi çok iyi biliyor ve muazzam bir potansiyeli var. Ama bu delikanlı henüz 16 yaşında ve kas kütlesi oluşturmak gibi birçok alanda kendini geliştirebilir. Ona sadece zaman verin!" dedi.

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Bjarki Gardarsson bir dönem 14 maçta 31 gol attı

Gardarsson, iki yıl önce İzlanda altyapısında 14 maçta 31 gol atmıştı ve şu ana kadarki performanslarıyla da hakkında söylenen övgülerin boşuna olmadığını gösterdi. Ceza sahasındaki içgüdüsünün yanı sıra sırtı dönük oyunda top saklama becerisiyle de ikna ediciydi. Hirschnagl, "İyi bir gol sezgisi var ama takım arkadaşlarını da oyuna iyi katıyor, derine koşular teklif ediyor" dedi.

Bunun nedeni, babası Gardar Johannsson'un 2009/10 sezonunda dönemin ikinci lig ekibi Hansa Rostock için toplam 16 resmi maçta forma giyen Gardarsson'ın yalnızca santrfor pozisyonuyla sınırlı olmaması. Kendi ülkesinde ve yaş milli takımlarında zaman zaman hücum kanatlarında da görev yaptı.

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Bjarki Gardarsson hangi oyuncuya benziyor?

Gardarsson, boyuna rağmen dar alanda iyi dripling yapabiliyor, sürate ve tekniğe sahip ve bu yetenekleri çevik hareketlerle birleştiriyor. Güçlü fiziği, hedefe odaklı bitiriciliği ve gol tehlikesi yaratan alanlardaki varlığıyla birlikte, Gardarsson'ı izlerken insanın aklına daha çok Nick Woltemade geliyor.

Ancak ister Woltemade ister Haaland olsun, onun ve BVB'nin birlikte nereye varacağı ancak uzak bir gelecekte netleşecek. Belki de Gardarsson'ın ikinci adı Hrafn iyi bir işarettir. İzlandacada bunun anlamı "kuzgun" ve kuzgunlar da zekâları ile farklı çevrelere uyum sağlama becerileriyle tanınıyor. Memleketine kuş uçuşu yaklaşık 2200 kilometre uzaklıktaki Dortmund'daki başlangıç ise her halükarda Gardarsson için fazlasıyla başarılı oldu.

BVB'nin genç yeteneği Bjarki Gardarsson'ın kısa profili