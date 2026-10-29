José Mourinho, Real Madrid teknik direktörü olarak Camp Nou'ya geri döndü ve ilk bakışta riskli görünen bir kararla herkesi şaşırttı. Ancak Bernardo Silva ile anlaşmanın, sezon boyunca takıma belirleyici bir unsur kazandıracağına baştan beri inanıyordu. Portekizli orta saha oyuncusu da bu öngörünün doğruluğunu kanıtlamakta gecikmedi; Barcelona karşısında dikkat çeken bir performans sergileyerek ve takımına uygun oyun temposunu dayatarak, pek çok kişinin beklemediği (2-1'lik) bir galibiyete Real Madrid'i taşıdı.

Mourinho, ilk andan itibaren Bernardo Silva'nın tecrübesinden ne zaman ve nasıl yararlanacağını çok iyi biliyordu. Orta saha hattının liderliği sorumluluğunu ona vermeden önce, fiziksel hazırlığını yeniden kazanması için gerekli zamanı tanımayı tercih etti ve maçlardaki az süre alması konusunda ortaya atılan şüpheleri görmezden geldi.

Teknik direktör ve oyuncu bu plan üzerinde hemfikirdi; ta ki Portekizli oyuncunun formunu tamamen geri kazandığı an gelene dek. Böylece İspanyol "As" gazetesinin aktardığına göre, Manchester City ile önceki deneyiminde edindiği teknik yeteneklerini ve liderlik potansiyelini kanıtladı.

Rodri transferinin suya düşmesi ve oyuncunun Barcelona'ya geçmesinin ardından, Valdebebas antrenman tesislerinde Bernardo Silva'nın takıma disiplini ve düzeni geri getirebilecek oyuncu olduğu ortaya çıktı. Her ne kadar pek çok kişi bu görevde başarılı olmasını beklemese de, Portekizli orta saha oyuncusu Barcelona karşısında parladıktan sonra ilk gerçek sınavını mümkün olan en iyi şekilde geçti. Aynı zamanda bu galibiyetin yalnızca bir başlangıç olduğunun ve hırsıyla profesyonelliğinin önümüzdeki dönemde çalışmaya devam etmesini ve seviyesini geliştirmesini gerektirdiğinin de farkındaydı.

Real Madrid'e transferinin öyküsünün başlangıcı ise haziran ayına uzanıyor. Mourinho, Benfica ile sözleşmesini feshettikten sonra İspanya'nın başkentini ilk kez ziyaret ettiğinde José Ángel Sánchez ve Juni Calafat ile görüştü ve onlara açıkça şunu söyledi: "Bernardo Silva gibi bir oyuncuya ihtiyacımız var, onunla anlaşmalıyız."

Nitekim Portekizli oyuncu, Real Madrid'in kendisiyle ilgilendiğini öğrenir öğrenmez devam eden tüm diğer görüşmeleri durdurmaya karar verdi. Bu adım, Manchester City'deki yolculuğunun sona ermesinin ardından oyuncuya yeni bir rota aramaya çoktan başlamış olan menajeri Jorge Mendes için pek çok soruna yol açtı.

Bernardo Silva, Real Madrid forması giymeyi şiddetle istiyordu. Bunu, Manchester City'de devam etmeyeceğini öğrendiği andan itibaren açıkça gösterdi ve hizmetlerini İspanyol kulübüne sundu. Ancak Real Madrid yönetimi, 2026 yılının ilk aylarında onunla anlaşmak üzere harekete geçmenin bir anlamı olmadığını düşündü. Bu ilk ret cevabının ardından Jorge Mendes, İngiliz kulübündeki deneyimi boyunca mümkün olan tüm kupaları kazanmış olan oyuncunun önündeki mevcut seçenekleri incelemeye başladı.

Bernardo Silva'nın hayaline sıkı sıkıya sarılması için fazla ikna gerekmedi; özellikle de daha önce Real Madrid forması altında Dünya Kupası'nın keyfini bir oyuncu olarak yaşamış olması nedeniyle. Ayrıca Atlético Madrid ve Barcelona'dan gelen önceki teklifleri de reddederek, bir gün beyaz formayı giyme yönündeki en büyük hayalini gerçekleştirmek için beklemeyi tercih etmişti. Bu da onun kararını, maddi kazanç aramaktan ziyade kişisel ve mesleki bir başarıya ulaşma arzusuna yaklaştırdı.

Portekizli oyuncu için mesele, baştan mahrum bırakıldığı bir hırsı gerçekleştirme isteğiyle ilgili olduğu kadar parayla ilgili değildi. Ancak Mourinho'nun Real Madrid'in başına dönmesi ona yeniden umut verdi; zira Portekizli teknik direktörün ona takımda yer kapmak için gerçek bir fırsat tanıyacağına ve Real Madrid'i yeniden galibiyetler ile kupalar yoluna sokmaya katkıda bulunacağına inanıyordu.

Macera büyük bir risk barındırsa da Bernardo Silva, beklemenin ve büyük kulüplerin tekliflerini reddetmenin getirdiği kaygıyı hissettiği anlarda bile kararından geri adım atmadı. Kararını, zahmete değer bir adım olarak görüyor ve yakın çevresine Real Madrid'e ulaşmanın yaşadığı tüm zorluklara değdiğini vurguluyor; özellikle de katıldığı kulübün, yalnızca şampiyonluklar için mücadele etmek ve bunları kazanmakla yetinen yapısının farkında olması nedeniyle.

Bernardo Silva, Mourinho'nun onunla anlaşma konusundaki ısrarının doğru bir karar olduğunu kanıtlamak için bir buçuk sezona sahip. Barcelona karşısında ilk izlerini çoktan bıraktıktan sonra, büyük bir galibiyet elde etmenin ya da siciline yeni kupalar eklemenin ötesine ulaşmayı hedefliyor. Zira Real Madrid'in güçlü bir şekilde mücadele edebilecek bir takım kurma kapasitesine güveniyor ve Real Madrid ile olan deneyiminin profesyonel kariyerinin en önemli duraklarından biri olabileceğine inanıyor.