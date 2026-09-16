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Levante UD v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Başlamaya 30 dakika kala: Yağmur, La Liga'da Levante-Bilbao maçını iptal ettirdi

Levante - Athletic Bilbao
Levante
Athletic Bilbao
La Liga
İspanya

Meteoroloji turuncu alarm yayınladı

Bu akşam Ciutat de València Stadı'nda oynanması planlanan Levante-Athletic Bilbao maçı, İspanya Ligi'nde ertelendi.

"As" gazetesi, kararın kentte yağmaya başlayan şiddetli yağış nedeniyle alındığını yazdı.

 Oyuncular her zamanki gibi ısınma çalışmalarını yaptı, ancak sahanın zemini oynamaya elverişli değildi.

 İspanya Meteoroloji Ajansı (AEMET), Valencia bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle turuncu alarm vermişti.

Gün boyunca güneş ve bulutlar Valencia göğünü paylaştı, ancak maça yarım saat kala şiddetli yağmur yağmaya başladı; yağmura rüzgar da eşlik edince stattaki az sayıdaki seyirci ıslandı.

Ciutat de València Stadı, tüm tribünleri örten bir çatıya sahip olsa da yağışın miktarı her yerin ıslanmasına yol açacak kadar fazlaydı.

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Maçın saat 21.30'da (Kahire saatiyle 22.30) başlaması planlanıyordu, ancak sahaya çıkan tünel tamamen suyla dolmuştu.

Statta yapılan bir toplantının ardından hakemler, İspanya Ligi Birliği ve kulüpler maçın ertelenmesi konusunda anlaştı; maça yeni bir tarih belirlenmedi.

 Athletic Bilbao önümüzdeki cumartesi Alaves ile, Levante ise pazar günü deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak.

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