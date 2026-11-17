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Erling Haaland'ın Real Madrid'e transferi yakında gerçekten gerçekleşecek mi?

Erling Haaland'ın Real Madrid'e olası transferine ilişkin söylentiler yeniden alevlendi. Araştırmacı gazetecilik platformu Sporting Intelligence muhabiri Nick Harris'e göre Başkan Florentino Perez, golcüyü yaz aylarında Manchester City'den koparabileceğinden umutlu.

Harris, X hesabındaki paylaşımında, "Florentino Perez, Erling Haaland'ın gelecek sezon Real Madrid forması giyeceği konusunda giderek daha umutlu. Bunu bana kısa süre önce Pérez ile öğle yemeği yiyen bir bağlantım anlattı" diye yazdı.

Real Madrid'in adı geçmişte de defalarca Haaland'ın olası transferiyle anılmıştı. Son olarak yaz aylarındaki başkanlık seçim kampanyası sırasında. O dönemde Perez'in rakibi Enrique Riquelme, seçimi kazanması hâlinde Norveçli oyuncuyu transfer edeceğini bile söylemişti . Ayrıca Haaland'ın Real Madrid'e gelmek istediğini iddia etmişti.

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Kısa süre sonra Manchester City de bir açıklama yaparak Riquelme'yi sert biçimde yalanlamıştı . Riquelme ise seçimi zaten kazanamadı. Kulübün açıklamasında, "Erling Haaland'ın geleceğine ilişkin İspanya kaynaklı haberler yanlış. Bunun gerçekleşmesi mümkün değil ve sözleşmesinde buna imkân tanıyacak bir madde yok. Oyuncumuzun görüntüsünün bu bağlamda kullanılması nedeniyle hukuki yollara başvurmayı değerlendiriyoruz" denilmişti. Haaland'ın yakın çevresi de iddiayı gerçek dışı olarak nitelemişti. Transfer uzmanı Fabrizio Romano, baba Alfi ile menajer Rafaela Pimenta'nın sözlerini şöyle aktarmıştı: "Bütün bunlar çok eğlenceli ama doğru değil. Real Madrid seçimlerinde her iki adaya da başarılar diliyoruz."

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Mali skandal Manchester City'yi ağır biçimde etkileyebilir

Ancak o zamandan bu yana durum kökten değişti. Mali düzenlemelerin ihlal edildiği iddialarına ilişkin dava kapsamında Manchester City'yi ağır cezalar bekliyor olabilir . Transfer yasağından puan silmeye ve zorunlu küme düşürmeye kadar çeşitli yaptırımlar gündemde. En kötü senaryo gerçekleşirse bazı oyuncuların kulüpten ayrılması en azından ihtimal dışı değil.

Ancak kulüp, 115 suçlama maddesinin 114'ünde suçlu bulunmasına rağmen karara itiraz ettiği için cezaların boyutu henüz belirsiz. İtiraz duruşması Aralık 2026'nın ortasında başlayacak. Kararın en erken 2027'nin başında çıkması bekleniyor. Kurul, somut cezaları ancak bunun ardından belirleyecek.

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Sözleşmesi 2034'e kadar devam eden Haaland, birkaç gün önce işverenine karşı yürütülen dava hakkında ilk kez konuştu . TV 2 Sport'a, "Bu, yanıtlamakta zorlandığım bir soru. Bu bir hukuki anlaşmazlık" dedi. Tüm meselenin "Premier League ile Manchester City arasında" olduğunu da ekledi: "Bu konu bir kurulun önünde görüşülüyor. Buna yanıt vermeli miyim? Bilmiyorum. Hakkında pek bir şey bilmediğim bir konuya yanıt vermek biraz zor."

Haaland ayrıca suçlamalarla hiç ilgilenmediğini vurguladı. 26 yaşındaki oyuncu, "2022'de beş yıllık, 2024'ün sonunda ise dokuz buçuk yıllık sözleşme imzaladığım Manchester City'de performans göstermeye odaklanıyorum" dedi ve Manchester'da "mutlu" olduğunu belirtti.