“Başkan ararsa geri dönerim!” Ronaldinho, Ravenna'ya dönüş sinyali verdi

Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho, 46 yaşında profesyonel futbola ses getiren dönüşünün, Ravenna formasıyla çıktığı ilk maçın ardından “çok çabuk geçtiğini” söyledi. Eski Ballon d’Or sahibi, pazar günü Serie C ekibi için yeniden sahaya çıktı ve yıllardır göz önünde olmamasına rağmen futbola olan sevgisinin azalmadığını gösterdi.

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Efsane sahaya dönüyor

Oyunun en büyük eğlendiricilerinden biri pazar günü beklenmedik şekilde profesyonel sahalara döndü ve futbol dünyasının gözleri ona çevrildi. 46 yaşındaki Ronaldinho, Ravenna'nın yerel rakibi Forli ile oynadığı zorlu Serie C maçında formasını giydi ve takımının 2-0'lık galibiyetine katkı sağladı.

2018'de profesyonel futbol hayatını resmen sonlandıran Brezilyalı futbolcu, üst düzeydeki son maçını 2015'te Fluminense formasıyla oynamıştı. Yaz aylarında Ravenna'ya gelişi birçok kişi tarafından başarılı bir pazarlama hamlesi olarak görülmüştü. Ancak ilk 11'e çıkarak rekabetçi futbola hâlâ isteği olduğunu gösterdi. Deneyimli oyuncu, ilk yarının tamamını sahada geçirdi. Devre arasında ayakta alkışlanarak karşılanan Ronaldinho'nun maçtaki süreli katkısı böylece sona erdi.

Bu yoğun deneyimi değerlendiren Brezilyalı, İtalyanların kendisine gösterdiği ilgi karşısında duygulanmış görünüyordu. 46 yaşındaki oyuncu, “Çok çabuk geçti, benim için futbol hep böyleydi,” ifadelerini Sky Sport Italia'ya verdiği röportajda kullandı. Ronaldinho'nun sahada olması yalnızca bir gösteri değildi. Giulio Donati'nin attığı ilk golün hazırlıklarında büyük rol oynadı. Donati, yıllar önce Lecce forması giyerken Ronaldinho'nun Milan'ına karşı mücadele etmişti.

Yeni maçlarda da oynayabilir

Birçok kişi bunun tek seferlik bir sahne alma olduğuna inanırken Ronaldinho, yeniden oynamaya açık olduğunu belirtti. Brezilyalı efsane, Ravenna'nın 1-0 önde olduğu devre arasında oyundan çıkarıldı. Gazetecilerin kendisine yönelmesiyle ilgi giderek arttı. Ronaldinho'nun Brezilya ve AC Milan'daki eski takım arkadaşı Dida da devre arasında sahaya çıktı. Kapasite dolu tribünlerin önünde oynanan karşılaşmada, Stadio Bruno Benelli'de Ronaldinho'ya ve kariği boyunca giydiği ikonik forma numarasına ithafen “R10” adı verilen geçici bir tribün de vardı.

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“Bu son maçım mıydı? Bilmiyorum, başkan beni çağırmaya devam ederse geri dönerim! Her zaman bundan mutluluk duyuyorum. Başkana söyledim, bana ihtiyacı olursa burada olacağım,” dedi efsanevi 10 numara.

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Soyunma odası coşkusu

Ronaldinho için bu dönüş, sahada geçirilen 45 dakikadan fazlasıydı. Soyunma odasını ve maç günü atmosferini de yaşayabilmek önemliydi. Brezilyalı, kariğinin zirvesinde neşeli kişiliği ve göz kamaştıran yetenekleriyle futbolseverleri büyüten, dönemin en iyi oyuncularından biri olarak görülüyordu. Kariğini, Brezilya ile 2002 Dünya Kupası'nı, Barcelona ile 2006 Şampiyonlar Ligi'ni ve hem Barcelona hem de AC Milan ile lig şampiyonluklarını kazanmıştı. Ayrıca 2005'te Ballon d'Or ve FIFA Yılın Futbolcusu ödüllerini almıştı.

“Burada olmak, oynamak ve maç öncesinde soyunma odasında yaşananları paylaşmak güzeldi. Futbol benim hayatımda hep en güzel şey oldu,” diye devam etti. Kariği boyunca kendisiyle özdeşleşen futbolun neşesinden de söz etti. “Bazıları beni izleyerek büyümüş pek çok genç oyuncuyla birlikte olmak eğlenceliydi. Harikaydı. Şimdi başkan beni çağırırsa geri dönerim!”

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Futbolda eski başarılara dönmek

Ronaldinho, sahalara dönüşünün yanı sıra ülkesi Brezilya'da ve artık zamanını geçirdiği İtalya'da futbolun durumuna da değindi. Brezilyalı efsane, Paris Saint-Germain, Barcelona ve AC Milan'ın yanı sıra Brezilya'da Gremio, Flamengo, Atletico Mineiro ve Fluminense ile Meksika ekibi Queretaro'da oynadı. Profesyonel kariğinde 299 gol atan Ronaldinho, Ravenna formasıyla 300 gole ulaşmayı ummuştu. Hatta takımına penaltı verilseydi gol atma fırsatını değerlendireceğini de söyledi.

“Benim gibi neşeli pek çok oyuncu var. Futbolda bazen işler iyi gitmiyor; biz bunu Brezilya'da, siz de İtalya'da biliyorsunuz. Umarım İtalya ve Brezilya yeniden Dünya Kupası'nı kazanabilir ve harika futbol oynayabilir,” dedi.