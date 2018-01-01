Başkan Ali Koç, ceza değil ödül verdi

Ali Koç'un, Akhisar deplasmanı sonrası takımı otobüsle İstanbul'a gönderme kararı vererek, takımı cezalandırdığı haberleri yer almıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Akhisarspor'a 3-0'lık yenilgi sonrası takımın İstanbul'a uçakla değil otobüsle dönmesi gerektiğini belirtmiş ve basında bu karar "Ali Koç, takımı cezalandırdı" şeklinde yer almıştı. Ancak işin gerçeği sonradan ortaya çıktı.

Takımın, Akhisar'dan tesislerin bulunduğu Samandıra'ya kadar otobüsle dönmesi kararı verildiği ve bu kararın soyunma odasında bizzat başkan Ali Koç tarafından duyurulduğu aktarıldı.

Ancak bu kararın ardında yatan gerçek neden sonradan ortaya çıktı. Ali Koç, takıma ceza değil ödül verdi.

Hürriyet'in haberine göre; Başkan Ali Koç, İzmir Adnan Menderes Havaalanı'ndan İstanbul'a dönecek olan takımın o gün yaşanan hava muhalefeti nedeniyle yaşanan yoğunluktan etkilenmesini ve taraftarla herhangi bir temasa girmesini istemedi.

Ayrıca bazı taraftar gruplarının Sabiha Gökçen Havaalanı'nda bekleyerek takımı protesto edeceği istihbaratı da vardı. Ali Koç, bu koşulları göz önünde bulundurarak böyle bir karara vardı.