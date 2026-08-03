Atletico Madrid'in Arjantinli forveti Julian Alvarez'in geleceği, bu yaz hayalini gerçekleştirmek için Rojiblancos'tan ayrılma isteğini dile getirmesinden bu yana, yaz transfer döneminin en dikkat çekici hikayelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Son dönemde çıkan pek çok basın haberi, Polonyalı Robert Lewandowski'nin ayrılığını telafi edecek bir santrfor arayan Barcelona'ya katılmak istediğine işaret ediyordu.

"Marca" gazetesi, Alvarez'in her millî takım oyuncusuna özel olarak hazırlanan bireysel antrenman programına başlamak için Atletico Madrid ile yeniden iletişime geçtiğini aktardı.

Böylece hâlihazırda izinde bulunan Alvarez, tatilinin son günlerini, ayın onunda antrenmanlara dönmeden ve takıma katılmadan önce Atleti'nin belirlediği talimatlara bağlı kalarak geçirecek.

Gazete, Atletico Madrid'in, Arjantinli forveti Camp Nou'da kalmaya ikna etmek için kullanılan taktiklerden sabrının tükendiğine ve bu durumun sonunda İspanya Futbol Federasyonu ile Uluslararası Futbol Federasyonu'na (FIFA) şikâyette bulunulmasına yol açtığına işaret etti. Miguel Angel Gil'in Barcelona'dan gelecek herhangi bir teklifi kabul etmeyeceğini açıkça beyan etmesinin ardından ise Alvarez'in durumu son derece karmaşık bir hâl aldı.

Alvarez artık iki seçenek arasında kaldı: Ya Atletico'da kalarak, bir hakaret olarak değerlendirdiği şey nedeniyle taraftarlarının öfkesiyle karşı karşıya gelecek ya da yurt dışından gelen bir teklifle kulüp yönetimine gidecek (Manchester City deneyiminin ardından İngiltere Premier Lig artık tercih ettiği seçenekler arasında yer almıyordu; İspanya Ligi'nde kalmak onun tercih ettiği rota idi). Bu teklif, kulübün onu satmayı reddeden tutumunu değiştirebilir.

Bazı tahminler, Alvarez'in kendisini antrenmanlara katılmamaya sürükleyebilecek bir meydan okuma girişiminde bulunma ihtimaline işaret ediyor. Forvetin bu riski yönetmeye ilişkin menajerlerinden aldığı tavsiyeler göz önüne alındığında, bu aşırı baskı yöntemi de tamamen ihtimal dışı değil.

Bununla birlikte, Atletico Madrid'in antrenman talimatlarını uygulamaya başlayacağına dair işareti (zira 1 Ağustos Cumartesi'den bu yana tatil mekânından çalışıyor) dönüşünün normal bir şekilde gerçekleşeceğini düşündürüyor.

Bir diğer mesele ise, Barcelona'ya transferinin başarısızlığa uğramasının performansını nasıl etkileyeceği olacak; özellikle de Atletico Madrid'de hiç kimsenin, Julian'ın davranışlarının takımdaki ilk günündeki gibi kusursuz ve profesyonel kalacağından şüphe duymaması dikkate alındığında.

Atletico'nun anlaşmazlık sayfasını kapatma ve Julian'ın kırmızı-beyaz formayı giymeye devam etme isteğine rağmen, konu belirsizliğini koruyacak; özellikle de İngiltere Premier Lig'den cazip bir teklifin Wanda Metropolitano Stadı'na ulaşması hâlinde. Bu durum, kulübü yıldızını elinde tutma kararını yeniden gözden geçirmeye zorlayabilir; forvet ise transferin geleceği için en iyisi olduğunda ısrar ederken.

Dolayısıyla, tüm bu belirsizliğin gölgesinde tek kesin olan şey, "Örümcek"in her ne kadar uzaktan da olsa, Atletico'nun gözetiminde çoktan antrenman yapıyor olması.