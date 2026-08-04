Başka kulüplerle temas kurdular: Manchester City, Rodri'nin Real Madrid'e transferini engellemeye çalışıyor

Manchester City orta saha oyuncusu İspanyol Rodri, kulübünün onu transfer etmek isteyen diğer takımlara kapıyı aralama girişimlerine ağır bir darbe indirdi; oyuncunun mevcut transfer döneminde Real Madrid'e gitme yönündeki net isteği ön plana çıkıyor.

İspanyol "Marca" radyosu muhabiri Sergio Valentin, "X" platformundaki hesabından şunları yazdı: "Manchester City, diğer kulüpleri Rodri için bir rekabete sokmaya çalıştı ancak bunda başarılı olamadı."

Valentin, Rodri'nin "diğer tüm seçeneklere kapıyı kapattığını" ekleyerek, oyuncunun yalnızca Real Madrid'e gitmek istediğini ve iki taraf arasında Kraliyet Kulübü'ne transfer konusunda bir anlaşma bulunduğunu belirtti.

Valentin, Rodri'nin Real Madrid forması giyme isteğinin, artık transfer için mümkün olan en iyi fiyata ulaşmak amacıyla Manchester City ile pazarlık yapabilecek konumda olan İspanyol kulübünün lehine olduğunu açıkladı; Real Madrid'in "Rodri'yi bırakmayacağını" ve transferin 65 ila 75 milyon euro arasında bir bedelle sonuçlanabileceğini vurguladı.



Bu gelişme, Rodri'nin İspanya Ligi'ne dönmeyi ve Real Madrid forması giymeyi tercih ettiği bir dönemde geliyor; özellikle Dünya Kupası'nda sergilediği üst düzey performansın ardından ve transferin Kraliyet takımının teknik direktörü José Mourinho'nun onayını almasının da etkisiyle.

İspanyol orta saha oyuncusunun isteği son derece net görünüyor ve onu kadrosuna katmak isteyen kulüpler de bunu fark etti; öyle ki Paris Saint-Germain ve Bayern Munich gibi takımlar, oyuncunun Real Madrid'e gitmekteki ısrarı karşısında onu transfer etme girişiminden geri çekildi.

Barcelona ise, Frenkie de Jong'un sakatlığının ardından oyuncunun durumuyla ilgilenmesine rağmen, Katalan kulübünün Rodri'nin önceliğinden haberdar olmasıyla birlikte, Manchester City ile doğrudan pazarlık yapmadan yalnızca oyuncunun çevresiyle temas kurmakla yetindi.

Barcelona, transfer sezonundaki diğer ihtiyaçları ve son dönemde yaptığı büyük harcamalar nedeniyle bu transferde Real Madrid ile rekabet etmekte büyük zorluk yaşıyor; bu da Rodri'yi transfer etmek için ek 75 milyon euro ödemeyi karmaşık bir hale getiriyor.

Real Madrid ise transferi bitirebilme konusunda iyimser görünse de, Manchester City'nin oyuncunun ayrılığına onay vermek için 75 milyon euro talep etmekteki ısrarı karşısında müzakereleri temkinli yürütüyor.

Real Madrid, transfer bedelini 60 milyon euro civarına düşürmek istiyor; ancak mevcut göstergeler, özellikle Rodri'nin Santiago Bernabéu'ya transfer olma yönündeki kesin isteği göz önüne alındığında, transferin 65 ila 75 milyon euro arasında bir bedelle sonuçlanabileceğine işaret ediyor.

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