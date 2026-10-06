Kylian Mbappe, Fransa Milli Takımı kampından diz sakatlığı nedeniyle ayrılmasının ardından Real Madrid içinde yeni bir tartışmanın merkezine oturdu. Oyuncunun iyileşme sürecinde Paris'te görülmesi, kulübe karşı tutumu ve sakatlığı ele alış biçimine dair soru işaretleri doğurdu.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Fransız forvetin davranışlarına yönelik Real Madrid içinde bir rahatsızlık hali artmaya başladı. Özellikle oyuncunun bisiklete bindiği görüntüler ve Valdebebas'taki takım antrenmanlarına planlanandan daha geç bir tarihte dönmesi bu rahatsızlığı tetikledi.

Gazeteci Anton Meana, "Cadena Ser"deki "El Larguero" programında, Mbappe ile Real Madrid arasında "tıbbi güven sorunu" bulunduğunu söyledi. Meana, oyuncunun kulübün sağlık hizmetlerine tam olarak ikna olmaması nedeniyle "başka bir yerde olmayı tercih ettiğini" belirtti.

Manu Carreño ise, kendi bakış açısına göre sorunun tıbbi boyutu aşarak liderlik meselesine uzandığını ekledi. Carreño, Mbappe'nin dikkat çekici rakamlar ortaya koyduğunu, ancak şu ana kadar Real Madrid soyunma odasındaki lider rolüne dair beklentilerin düzeyine ulaşamadığını değerlendirdi.

Kendi adına Tomas Roncero, "El Chiringuito" programında Mbappe'nin tutumundan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Roncero, oyuncuyu izin döneminde iyileşme üzerine çalışırken Valdebebas'ta görmeyi arzuladığını söyleyerek, oyuncu ile Real Madrid taraftarları arasında bir "duygusal kopukluk" hali bulunduğuna dikkat çekti.

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 VIL

Tüm gözler şimdi Real Madrid'in gelecek cumartesi Santiago Bernabeu'da Villarreal ile oynayacağı maça çevrildi. Mbappe'nin forma giyip giymeyeceği ve milli ara boyunca kendisini saran tartışmaların ardından Fransız yıldıza karşı kulüp taraftarlarının göstereceği tepki merak ediliyor.